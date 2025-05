Jueza a cargo del proceso judicial de la muerte de Maradona fue retirada del caso: en la audiencia se presentaron pruebas contra ella

La audiencia de este martes en el juicio en Argentina por la muerte de Diego Maradona tuvo un giro inesperado que incluyó descargos, acusaciones, gritos, llantos y la jueza apartada de su equipo.

La jueza Julieta Makintach se vio involucrada en un escándalo por su participación en un documental sobre el caso que producido a espaldas de las partes y del cual se difundieron durante la audiencia de este martes.

"No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño, lo que puede haber es una gran operación mediática para ocasionar que me aparte de este debate, pero yo no me voy a excusar", dijo Makintach.

Por su parte, el fiscal Pablo Ferrari exigió apartar a la jueza: "Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach, que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", afirmó.

"Cuando digo que ofició de actriz es porque había un guion escrito, y se lo vamos a contar ahora", agregó Ferrari.

Cerca del mediodía, el fiscal leyó el guion de la eventual serie, encontrado en uno de los allanamientos hechos la semana pasada a distintos domicilios de particulares y productoras.

"Justicia divina", se titulaba el proyecto audiovisual, que preveía 6 capítulos de 30 minutos cada uno.

"La miniserie acompaña los pasos de la jueza Julieta Makintach durante y posterior al juicio mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos dolorosos de su vida relacionados con el abandono", leyó Ferrari.

Hasta el momento, la jueza había negado que el audiovisual estuviera relacionado con el juicio del exfutbolista. Aseguraba que era solo una entrevista que dio "a una amiga de la infancia".

El fiscal procedió a proyectar ante las partes, por primera vez, un tráiler y un adelanto de la eventual serie.

En el medio de la proyección, el abogado Rodolfo Baqué, que fue apartado del proceso en la segunda audiencia y se encontraba este martes entre el público, se levantó de su silla y le dijo "basura" a Makintach.

"No tengo nada que ver con esto", dijo Makintach, pero los abogados de todas las partes quedaron impactados por la acumulación de pruebas, y se lo hicieron saber.

"Impresentable, una persona indigna para ocupar el lugar de juez", dijo sobre Makintach uno de los letrados querellantes. "Es tristísimo, vergonzoso, siento vergüenza ajena", dijo otro de ellos.

Mientras los demás jueces del tribunal prestaban atención a los discursos, Makintach miraba hacia abajo y se tomaba la cabeza con las manos.

"Es demoledora la cantidad de prueba que ha recolectado la fiscalía", dijo Fernando Burlando, abogado de las hijas Dalma y Gianinna Maradona: "Que una jueza mienta, mienta y mienta sin ningún tipo de consideración en sus manifestaciones luego de lo visto y oído en esta sala es escandaloso", agregó, mientras Makintach hacía gestos de negación y se mordía los labios.

Todas las partes coincidieron en el pedido de apartamiento, y entonces la jueza decidió irse por su cuenta.

"Lo puedo decir de corazón, por mis hijos. No conocía este material, no había visto el material. Sé que no me van a creer. Desconocía todo, inclusive el guion", dijo.

Al término de la jornada, Burlando dijo a periodistas que la situación le generaba "furia y enojo" tanto a él como a sus clientas y consideró "inexplicable" la conducta "narcisista" de la jueza.

Los dos magistrados que quedaron tras la renuncia de Makintach llamaron a una nueva audiencia el jueves para dar a conocer su decisión sobre el destino de la causa. Se espera que se asigne un juez para el caso o que todo el proceso sea reiniciado de nuevo.