Mujer asegura haber sido acosada sexualmente por parte de Donald Trump en los años 70

Este martes una mujer aseguró, ante un juez de Nueva York, haber sido agredida sexualmente por parte del expresidente Donald Trump en un vuelo entre 1878 y 1979.

La mujer, identificada como Jessica Leeds, relató el presunto ataque en medio del caso que adelanta la justicia estadounidense por la demanda por violación y difamación que la escritora E. Jean Carroll interpuso contra el republicano.

Según Leeds, Trump le metió la mano por debajo de su falda en un vuelo en clase ejecutiva hacia Nueva York, sin embargo, no pudo aclarar si el hecho ocurrió en 1978 o 1979.

"No hubo conversación. Fue como de la nada", dijo Leeds, ahora de 81 años, quien añadió que “estaba tratando de besarme, agarrando mis senos”.

Estas acusaciones por parte de la mujer no son nuevas, pues ya las había hecho públicas en una entrevista con el New York Times semanas antes de las elecciones de 2016, que terminaron con la elección de Trump para la Presidencia.

Además de Leeds, más de una decena de mujeres han asegurado haber sido víctimas de acoso por parte del magnate, sin embargo, Trump ha negado tajantemente

El caso en el que testificó la mujer fue abierto por la demanda de E. Jean Carroll, de 79 años, que solicitó investigar a Trump alegando que fue abusada sexualmente en un vestidor de un almacén en Manhattan a mediados de la década de 1990.

Caroll también señala a Trump de difamación, cuando la llamó "una completa estafa" después de que ella hiciera pública la acusación en 2019.

El lunes, el equipo jurídico de Trump pidió al juez encargado del caso, Lewis Kaplan, la nulidad del juicio contra su cliente, no obstante, el juez lo rechazó.

Este no es el único caso penal que enfrenta Trump, pues el mes pasado se declaró no culpable en el caso Stormy Daniels, por el que enfrenta 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales, entre ellas, el caso de supuesto soborno a la ex estrella de cine para adultos, Stormy Daniels.

Asimismo, el magnate también está siendo investigado por sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020 en el estado sureño de Georgia, su supuesto mal manejo de documentos clasificados tomados de la Casa Blanca y su participación en el asalto al Capitolio de los EE. UU. por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021.