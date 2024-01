Natalia Améstica se aferra a una defensa en Chile y cambia completamente la versión sobre Canserbero

El diario chileno La Tercera, publicó en su portal web la nueva versión que la productora Natalia Amestica envió a dos abogados en ese país, sobre la muerte del rapero Canserbero, y el esposo de ella Carlos Molnar, muy distinta a la confesión presentada por la fiscalía venezolana donde confiesa el doble asesinato.

VEA TAMBIÉN "Queremos que nuestros hermanos puedan ser defendidos": familiares de acusados en caso Canserbero hablan en NTN24 o

Améstica y su hermano Guillermo han sido detenidos por tribunales venezolanos, acusados de ser los supuestos autores materiales e intelectuales de la muerte de ‘Can’, así como del Carlos Molnar, en una nueva apertura de la investigación, ya que en el año 2015, cuando ocurrieron los hechos y se cerró el caso con el testimonio de ambos, ambos aseguraron que el rapero en un ataque de neurosis asesinó a Molnar y se lanzó por la ventana del edificio.

Los hermanos Améstica tienen la nacionalidad chilena, país al que fueron tras la muerte de Canserbero y Molnar , por supuestas amenazas de sus fanáticos, pero tiempo después regresaron a Venezuela donde continuaron trabajando en espectáculos musicales.

El régimen de Maduro decidió reabrir el caso dando un giro a la primera versión policial. Tras la exhumación de los cuerpos se determinó que toda la escena fue alterada y varias heridas no fueron reportadas.

Además la Fiscalía presentó los videos de la confesión de Guillermo y Natalia en el que ella confiesa que dio ansiolítico al cantante; asesinó a su esposo y luego a Canserbero, mientras que Guillermo admite que la ayudó a reconfigurar la escena con ayuda de funcionarios policiales a quienes pagó por eso.

VEA TAMBIÉN El rap de Saimon MC que describió con exactitud hace dos años el homicidio de Canserbero o

Los videos fueron duramente criticados por parecer una lectura de un guión y por no permitirles la ayuda de un abogado privado.

El diario La Tercera informó que los hermanos acudieron a dos abogados chilenos, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, a quienes Natalia Améstica envió una carta asegurando su inocencia.

Entre tras cosas cuenta que Canserbero pidió alojarse en su casa y que estaba en un momento personal complejo.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”.

VEA TAMBIÉN Sobrina de exmánager de Canserbero asegura que la confesión sobre la muerte del rapero está viciada y se trata de un show mediático o

“Luego puso una película en Netlfix para que se relajara y ella se fue a dormir junto a su pareja. Canserbero se quedó durmiendo en otra pieza, hasta que entrada la noche todo comenzó a volverse más violento”.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí'. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, expuso en el documento.

Cuenta, decidió salir de su pieza; sin embargo, a primera vista no vio a nadie. Solo manchas y desorden, además llamaba a los involucrados y nadie contestaba, hasta que vio a su pareja tendida en el piso.

“Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, señala en el texto.

VEA TAMBIÉN Video: Natalia Améstica confesó cómo asesinó a su esposo y al cantante Canserbero o

La mujer agregó que “ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”.

Con esta nueva versión, dice el medio chileno, la defensa de Natalia busca resolver su situación judicial, para que al menos pueda tener abogados en Venezuela e iniciar un proceso que les entregue las garantías para ejercer su derecho a defensa.

“Sin perjuicio de que los hermanos Améstica son inocentes del delito de que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”, explican Ciro Colombara y Jenifer Alfaro.