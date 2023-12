El rap de Saimon MC que describió con exactitud hace dos años el homicidio de Canserbero

El nombre artístico de Tirone González; Canserbero, ha sido tendencia en los últimos tres meses en Venezuela y, conforme salen más detalles espeluznantes de su muerte, surgen también algunos mensajes que llenan de más misterio el entorno del mejor rapero de habla hispana de la historia.

Una lectora de cartas de tarot y un rapero, entre muchos otros, han hablado años atrás con detalles del caso que solo se confirman hoy con la confesión de los asesinos; Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, productores musicales con los que Can quería cortar cualquier vínculo laboral.

El mensaje que se repite desde hace ocho años, cuando ocurrió el hecho, es que “era un secreto a voces” que Canserbero no había matado a su amigo, el bajista Carlos Molnar y se había suicidado, sino que ambos habían sido vilmente asesinados y que el crimen fue encubierto por actores del poder Ejecutivo.

Con sorprendente detalle, el rapero “Saimon MC” grabó y publicó en Youtube una canción de 12 minutos donde describe nombres de los presuntos vinculados, así como todo lo que hicieron la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo del 2015.

Es más, la lírica compara el caso Tupac como lo hizo el fiscal del régimen, Tarek William Saab, al momento de dar la última rueda de prensa con detalles del caso.

Según la descripción de la canción 4 Sapos, publicada en 2021, es una “tiraera para Natallia, kpu, Apache, Cotur”



Aquí, algunos extractos:

Voy a remontar sus mentes

al lugar donde mataron

al Can describiendo todo

Todo cual fue tan extraño

Al Can le pasaron cosas

ese día me contaron

Tuvo un día de mala suerte

por mano de 4 sapos

Ese día a Canserbero

extrañamente le cortaron

los servicios de su casa

y llamó a su pana Carlos

a cuál también injustamente

junto al Can asesinaron

Natalia le preparó a Can un té para adormecerlo

mientras Carlos preparaba la agenda de los eventos

Can se fue a su habitación sin saber que era su hora

Yo voy a poner aquí, mis conclusiones exactas. Llevo tres años completos yo investigando esta vaina.

Aquí del 100% tengo las pruebas garantizadas.

De la muerte de Canserbero la cual la misma fue planeada, por Kpu, por Apache, por Cotur y por Natalia.

Esta última que sabe todo de esa madrugada.

Y salió como si nada y que a pasear a su perro con dos muertos en su casa.

Canserbero torturado, amarrado y sin camisa.

Con un batazo en la cara, hecha pedazos su mandíbula.

Lo tildaron de psicópata, demende, esquizofrénico…

Claro que le echan la culpa, si era el plan de estos locos el de matarlo y acusarlo de asesino ante los medios.

5:30 lo encontraron los malditos del gobierno

los cuales también metieron sus manos en ese hecho

estos cuatro fariseos traicionaron por dinero a Canserbero

Qué injusticia más cabrona, y la falla del gobierno que no hablan de este caso porque culpa tienen ellos

Tú crees que son pendejos

El gobierno tiene trato con Kaputo y con Natalia, con Apache, con Cotur, no joda mano qué desgracia, vendieron a Canserbero.

Lo mataron como si nada y engavetaron el caso, pago por su propia plata en esa misma madrugada

La suerte tiene una fecha

No joda de vencimiento

Ustedes no la tendrán

en sus manos todo el tiempo

Más pronto tarde o temprano

después les llega su momento

Tal y cual como también

a esos malditos del gobierno

Natalia maldita loca

abre ya esa puta boca

¿Cuánta money te pagaron?

Rascarte es lo que provoca

Torturarte para que hables

de una buena vez por todas

Dime dónde está el forense, ese que es amigo tuyo…

Dime dónde están las pruebas reales y ese maldito para dónde se fue corriendo…

El sabe lo sucedido. Dime cuánto le pagaste para que cerrara el pico.

Qué cuentico tan extraño. ¿Esquizofrénico de qué? Como dijo el primo tuyo, y los otros mamarrachos que pusiste de testigo.

¿Las cámaras, cabrona, por qué no estaban prendidas?