Segunda autopsia determinó que la teniente venezolana se quitó la vida, según el fiscal y el padre reacciona: “Usted no sabe”

El fiscal general Tarek Wiliam Saab anunció al país a través de un tuit que la segunda autopsia al cuerpo de la teniente del Ejército, Elenis Oliveros, determinó que su muerte se debió a un suicidio.

Esta segunda evaluación se dio después de la presión mediática y de que los padres de la joven denunciaran que el cuerpo presentaba hematomas. Además, aseguraban que su hija, encontrada en el 512 Batallón de Infantería Tomás de Heres, en el estado Bolívar, nunca les manifestó que algo estaba mal.

Sin embargo, Saab señaló que la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos corroboró que "no se halló signos de agresión o violencia" en el cuerpo de la teniente y que sí tenía información en el celular o mensajes donde anunciaba a su entorno que atentaría contra su vida.

Además informó que se hicieron entrevistas en sede Fiscal "a múltiples testigos presenciales y referenciales lo cual arrojó que la ciudadana misma presentaba cuadros depresivos por razones sentimentales".

Después del anuncio de Saab, el padre de la joven publicó un video donde suplica por una audiencia.

"Mi nombre es Ángel López Olivero, padre de la Teniente Elenis María Olivero Turmero. Me dirige usted, señor Tarek William Saab, usted que es el fiscal general de la República y que emitió una opinión y dijo cómo supuestamente habría muerto mi hija. Debo informarle, ya que usted se dirigió al país para explicar cómo habría muerto mi hija, que usted no sabe".

"Le pido que me reciba para darle las pruebas de que mi hija pudo haber sido asesinada y no fue un suicidio. Como padre de ella soy víctima, como padre de ella tengo derecho a que se me informe sobre la investigación, tengo derecho a saber los resultados de la autopsia y tengo derecho a tener conocimiento de todo lo sucedido con la muerte de mi hija en tan extrañas circunstancias. Le pido que me dé una audiencia, para darle unas informaciones que parece que usted no tiene", insistió el padre.

Hasta la redacción de esta nota, no hay información sobre una audiencia al padre.