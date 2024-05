Testigos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la OEA: "Me daban descargas eléctricas, la piel se me cayó a pedazos"

A propósito del pedido de la Organización de Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional (CPI) para que esta instancia de justicia emita órdenes de aprehensión contra torturadores en Venezuela, testigos de crímenes de lesa humanidad del país caribeño narraron la violencia que sufrieron.

Olga González, esposa de Leonardo González, asesinado por funcionarios del Estado venezolano durante una protesta, fue una de las primeras en tomar la palabra frente al panel de expertos de la OEA.

“Su vehículo recibió 21 impactos de bala, cuando lo revisaron a él, mi esposo tenía cuatro caramelos en el bolsillo, esas eran sus armas. No existe una sola prueba que diga que estos funcionarios recibieron una pedrada, o un solo rasguño. Aquí hubo una ejecución extrajudicial (...) hubo una masacre”, relató la defensora de DD. HH.

Por su parte, Jesús Alemán, ex preso político afirmó: “Me daban descargas eléctricas en la espalda y el tórax, solo pensaba en mi familia, novia y amigos, y eso me daba fuerzas para seguir avanzando. Me negaron asistencia médica. La carne se me cayó a pedazos, me llegué a ver los tendones de los pies”.

Nixon Leal Toro, también ex preso político, contó: “Fui víctima de desaparición forzada. Mi mamá me buscó hasta en la morgue, nadie sabía de mi paradero. Hombres con uniformes no identificados me llevaron a un edificio y me torturaron. Me ahorcaban por lapsos de tiempo y tapaban mi rostro con una capucha”.

Otro exprisionero de la dictadura venezolana, el capitán de navío Luis de la Sota, dio su testimonio frente a la Organización de Estados Americanos.

“Me obligaron a desnudarme, incluso en presencia de personal femenino. Me golpearon en la cabeza, me insultaron, se burlaban, me decían que iban a violar a mi esposa, que no existían los derechos humanos. Me privaron de alimentos y tenía que hacer mis necesidades en el suelo”, mencionó de la Sota.

En este encuentro, el panel de expertos de la OEA concluyó que "ha habido un ataque sistemático organizado por el Estado bajo la dirección de los integrantes del régimen actual contra la población civil".

Además, este comité sostiene que "todos los autores de delitos todavía están en el mismo lugar y tienen la posibilidad de seguir cometiendo actos delictivos".

Enfatizaron también que se repite un patrón de represión en Venezuela, mientras las “autoridades” del país caribeño no cumplen sus obligaciones para judicializar los crímenes contra los derechos humanos.

La recomendación de la OEA es que la CPI, de forma urgente, intervenga en las investigaciones en contra de personas específicas del régimen venezolano.