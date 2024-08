Régimen venezolano "Sin pruebas la comunidad internacional no les va a creer": ministro de relaciones Exteriores de Uruguay sobre fallo del TSJ que convalida triunfo de Maduro

En entrevista con el programa 'La Noche', Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, se refirió al reciente fallo del madurista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Manifestó que mientras sigan sin remitir o entregar información detallada de las actas será imposible informarse sobre lo que realmente sucedió. Solamente "se limitan a decir ganó Maduro". "Sin pruebas la comunidad internacional no les va a creer", insistió al canciller uruguayo. El alto diplomático del gobierno de Luis Lacalle Pou también resaltó el informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas que señala que el TSJ "carece de imparcialidad e independencia". Además, aseguró que no han probado el supuesto ciberataque que según el régimen venezolano se habría producido en contra del proceso electoral presidencial del pasado 28 de julio y coincidió con el informe que sobre a ese aspecto presentó en días pasados el reconocido Centro Carter. Paganini llamó la atención nuevamente de la comunidad internacional frente a lo que ha venido sucediendo en Venezuela e insistió en que la última decisión judicial conocida solamente convalida un fraude que ya se ha venido denunciando. Por su parte, Rommel Gil, magistrado de la sala electoral del considerado legítimo tribunal Supremo de Justicia en el exilio, aseguró que quienes tomaron dicha decisión están "convirtiéndose en cómplices" de la sistemática violación de derechos humanos que sigue aumentando en su país. Como conocedor de las leyes de su país, restó credibilidad al fallo al argumentar que carece de peso debido a que dicha decisión correspondería al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y no a ese alto tribunal.