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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Solicitan a la Fiscalía protección urgente para Eva Ferrer ante presuntas amenazas contra su vida y la de sus padres

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer - Foto AFP
Verónica Alcocer - Foto AFP
De acuerdo con la petición, la preocupación central está relacionada con las amenazas reiteradas que se habrían dirigido contra ella y sus familiares más cercanos tras sus declaraciones.

El abogado Jhony Batalla Mena Herrera, apoderado judicial de Eva Ferrer Galcerán, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se evalúe de manera urgente el nivel de riesgo de su representada y se determinen las medidas de protección necesarias frente a presuntas amenazas contra su vida, su integridad personal y la seguridad de su entorno familiar.

De acuerdo con la petición, la preocupación central está relacionada con las amenazas reiteradas que se habrían dirigido contra ella y sus familiares más cercanos.

Por esta razón, el abogado considera necesario establecer la naturaleza, gravedad y actualidad de los riesgos, así como determinar si estos guardan relación con su participación en la actuación penal.

Entre las solicitudes elevadas a la Fiscalía se encuentra la remisión urgente del caso a la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, con el propósito de que se adelante una valoración técnica, integral e individualizada de las condiciones de seguridad de Ferrer Galcerán.

El documento también plantea que el análisis contemple las posibles amenazas contra sus padres y que se determine si las circunstancias justifican extender las medidas de protección a su núcleo familiar.

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Además, pide que la Fiscalía informe a la representación judicial sobre las actuaciones adelantadas, con observancia de la reserva que corresponda a la información sensible relacionada con la seguridad de la solicitante.

"Es necesario destacar que la disposición de mi representada para contribuir al esclarecimiento de los hechos debe desarrollarse dentro de un marco efectivo de garantías. La colaboración con la administración de justicia no puede traducirse en una exposición injustificada de su vida, integridad o seguridad personal y familiar", indica.

Las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de drogas

Ferrer, exasesora cercana de Alcocer, denunció en la revista Semana que la primera dama habría utilizado su avión oficial para extraer hasta 2,5 millones de dólares del régimen de Venezuela e incluso para transportar droga entre ambos países.

"Eva Ferrer tiene pruebas, tiene cómo entregarles a las autoridades colombianas o incluso, en caso de que sea requerida por la justicia internacional, como la de los Estados Unidos", aseguró Batalla Mena durante una entrevista.

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