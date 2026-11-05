"Vengan por mí": capturan en Perú a migrante venezolano que desafió a las autoridades del país

Las autoridades migratorias de Perú detuvieron al ciudadano venezolano Álvaro Luis Gómez Bastidas, luego de que difundiera en redes sociales un video en el que retaba a los organismos de seguridad a localizarlo.

En medio de los operativos de control y expulsión de extranjeros en situación irregular cayó este migrante.

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La grabación se viralizó después de que el hombre afirmara que estaba en territorio peruano y lanzara un desafío a las autoridades.

"Soy venezolano en Perú y dicen que están deportando. ¿Quién? Yo estoy aquí... Aquí los espero, vengan por mí, no se tarden", expresó de forma burlesca Gómez Bastidas.

Según reportes, este hombre fue localizado el pasado 3 de noviembre en el distrito de Salas, región Ica.

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El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras su detención, las autoridades señalaron que el hombre se encontraba en situación migratoria irregular y le atribuyeron conductas que presuntamente afectan el orden público.