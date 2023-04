"Al señor Guaidó no se le expulsó": presidente Petro sobre el envío del opositor venezolano a EE. UU.

Este martes, previo a la Conferencia Internacional convocada en Bogotá, la cual tiene como finalidad destrabar los diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición de Venezuela, el presidente Gustavo Petro se refirió a la expulsión del opositor venezolano Juan Guaidó, de territorio colombiano.

En ese contexto, el mandatario colombiano escribió en su cuenta oficial de Twitter que el dirigente del partido Voluntad Popular no fue "expulsado" del país.

Minutos antes, en la misma red social, Petro puntualizó: "Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE. UU. voló hacia ese país”, expresó Petro.

Petro indicó, a su turno: “Obviamente un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la Conferencia Internacional sobre Venezuela”.

La postura fijada por Petro responde a las recientes declaraciones del político venezolano (Guaidó) que, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami luego de salir de Colombia, relató lo que vivió.

“Lamentablemente debo decir que la persecución se sintió en Colombia también”, sostuvo el expresidente interino de Venezuela ante las cámaras de NTN24.

“Completo 70 horas o más de viaje. Muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo (...) Me gustaría dar detalles de las amenazas, pero siento que sus vidas corren peligro”, agregó.

Guaidó, quien se encontraba de forma irregular en Colombia, salió en horas de la noche con destino a Estados Unidos, según confirmó Migración Colombia.

La instancia gubernamental destacó que el también expresidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela fue conducido al Aeropuerto Internacional El Dorado con el objetivo de validar su partida en una aerolínea comercial, con un pasaje que ya había sido adquirido por él mismo.

Por su parte, la Cancillería de Colombia afirmó a través de un comunicado: “No es cierto entonces que el Gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna”.

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, manifestó desde la Cámara de Representantes de Colombia que Guaidó no estaba invitado a la conferencia internacional convocada en Bogotá.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco. No he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, argumentó Leyva.

Guaidó autojuramentado a cabildo abierto presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, tras desconocer la legitimidad de las elecciones de mayo de 2018 en las que Maduro supuestamente resultó electo para un segundo mandato, de momento, estudia la posibilidad del asilo político.