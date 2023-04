Maduro exige que le "depositen" los $3.200 millones de dólares acordados para regresar al diálogo en México

En una nueva entrega del programa “Con Maduro +”, Nicolás Maduro se refirió a la conferencia que se hará este 25 de abril en Colombia sobre Venezuela junto a 20 países, auspiciada por el presidente Gustavo Petro.

Exigió no sólo que se levanten todas las sanciones, sino que se desbloqueen los fondos acordados en la firma del convenio en noviembre en México como condición para retomar el diálogo con la oposición en ese país.

"Escuchen bien, presidente Petro, Canciller Leyva y los 20 países que estarán en la cumbre en Bogotá, si alguno de ustedes quiere que las negociaciones entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo: en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de EEUU deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito".

"Una vez que depositen vamos a México, si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino”, agregó.

Además se refirió directamente al jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde. “Gerardo Blyde, escúchame, no te dejes caer a coba, tú eres mi amigo, somos amigos desde la Asamblea; atención mi panita, no hay forma de que nosotros volvamos a México si no cumple la firma y el acuerdo legalizado para el plan social que hemos contemplado, no hay forma, no te dejes engañar, ninguno está agarrado a lazo aquí”.

“Estamos a la expectativa positiva de esta conferencia internacional que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una jugada riesgosa, pero consideramos que podía hacerse y la hemos apoyado”.

“No queremos menos de esa conferencia de Bogotá que el levantamiento de todas las sanciones, para recuperar todo lo económico, lo productivo, lo social, el levantamiento de todas las sanciones, no nos tranzamos por menos”, dijo.

Sobre la posible visita de Guaidó a Colombia, como lo anunció el propio dirigente opositor en un comunicado, dijo: “No tengo duda de la visita intemperante, intempestiva, abrupta e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes es James Story”.

En la misma línea dijo esperar una respuesta de Colombia con cuyas relaciones “van excelentes, avanzando en todos los frentes, el fronterizo, comercial, las relaciones están llegando a un punto óptimo”.

Más temprano Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno que preside Gustavo Petro, dijo desde la Cámara de Representantes de Colombia que Juan Guaidó no está invitado a la conferencia internacional convocada en Bogotá.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó inicialmente Leyva.

“No he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, continuó.