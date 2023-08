Arrancó oficialmente la campaña entre opositores venezolanos para elegir al candidato que enfrentará a Maduro

Han iniciado oficialmente sus campañas los 13 candidatos inscritos en la Comisión Nacional de Primarias para participar en un proceso interno en octubre, donde se elegirá al contendor de Maduro, rumbo a las elecciones pautadas para el 2024.

Cada uno en sus comandos, reiteraron al país lo que será la oferta electoral para resultar vencedor de los comicios internos del 22 de octubre.

Andrés Velásquez, de la Causa R, habló de la necesidad de proteger y consolidar este proceso democrático el cual sirva para reconectar a la oposición con el pueblo y organizar a ese 90% de población descontenta logrando movilizarla de cara a vencer al régimen en 2024.

Asimismo, destacó la necesidad de defender sin excusa al candidato unitario el cual salga triunfador y “nada de estar discutiendo sucesiones lo cual significaría una rendición”.

“Nosotros proponemos de forma radical la eliminación de la reelección indefinida, acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años, doble vuelta electoral, liberación de todos los presos políticos y la reinstitucionalización del país con la Fuerza Armada como prioridad. Sin olvidar claro la lucha contra la corrupción”, precisó.

Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática, dijo que no le teme al nuevo Consejo Nacional Electoral. “Ni nos retiraremos de la contienda porque con el CNE que nombren en los próximos dias vamos a recuperar Venezuela”.

"Desde AD le decimos a cada uno de los venezolanos que sí alguien sabe cuidar los votos somos los adecos", sentenció.

Roberto Enríquez pidió primero ganar las primarias antes de hablar de alianzas, pero adelantó que ve “un gobierno gradual, de etapas, que abra un canal de diálogo con todos los sectores no solo políticos, sino gremiales, ya que Venezuela no son solo los políticos, no creo en conflictos ni violencia verbal ni institucional. El que tenga problema con la ley que enfrente las deudas, pero no es verdad que todo opositor es honesto ni todo chavista es deshonesto, que todo opositor es bueno y que todo chavista es malo”.

Henrique Capriles aprovechó su alocución para referirse a la Fuerza Armada, un día después de la declaración de Antonio Ledezma quien dijo que estaba en conversaciones con un sector militar, por lo cual el régimen solicitó una captura internacional.

“Por qué meter en el debate partidista a la Fuerza Armada?, hay que respetar a la Fuerza Armada, son los que llevan adelante el Plan República, los responsables de llevar en paz el proceso electoral que ya vendrá”, sentenció Capriles.