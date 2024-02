Así fue la presentación de María Corina Machado en el Congreso de los Estados Unidos

En horas del mediodía de este miércoles, la líder política venezolana, María Corina Machado, hizo una presentación ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, atendiendo una invitación como abanderada de la lucha del pueblo venezolano por obtener su libertad.

María Elvira Salazar, Joaquín Castro, Bill Huizenga, Kieth Self y Mario Díaz-Balart fueron los congresistas que participaron en la cita, en la que el Congreso le ratificó su respaldo.

Machado explicó ante una mesa bipartidista del Subcomité para el hemisferio occidental, la situación a la que se someten los venezolanos a diario, entre ellos la vulneración de los derechos políticos como del que ella misma ha sido víctima a ser declarada inhabilitada política, lo que le impide participar como candidata en unas elecciones presidenciales que aun no tienen fecha.

Por ello pidió el apoyo al pueblo venezolano para encontrar una salida a la situación que viven desde hace 25 años cuando Hugo Chávez llegó al poder y se instauró la dictadura chavista.

En su mensaje final en español dijo sentirse honrada y conmovida de poder hablarles a todos desde el Congreso. "Les he dicho a los venezolanos que no estamos solos, que contamos con el apoyo del Congreso y del gobierno de Estados Unidos, esta no es la lucha de una persona sino de 30 millones de venezolanos".

"Nos toca la parte más difícil, pero nos toca crear las condiciones para que Maduro entienda que su mejor opción es negociar una transición a través de una elecciones limpias y competitivas. Vamos a lograr construir una Venezuela en la cual aquellos que se han ido puedan regresar, desde luego esto tendrá una enorme repercusión en la libertad de naciones hermanas como Cuba y Nicaragua".

En ese sentido, la candidata opositora insistió en que a Maduro le conviene respetar el Acuerdo de Barbados y ser parte de una negociación que derive en unas elecciones libres, competitivas y transparentes.

"Si Maduro irrespeta los resultados electorales, debe saber que quedará aislado. Por lo tanto, a él le conviene permanecer en el Acuerdo de Barbados y que esta transición se lleve a cabo de manera pacífica; no será fácil. Este es el momento más difícil, el momento más peligroso por el que hemos pasado, pero créanme, estamos comprometidos a llegar hasta el final", fueron sus palabras.

María Corina recordó a los congresistas de Estados Unidos que aún existen más de 300 presos políticos en Venezuela y "que tenemos el centro de tortura más grande de América Latina". Asimismo, denunció que los principales problemas del hemisferio han convertido en Venezuela, país que -según afirmó- se ha convertido en el cuarto productor de cocaína en el mundo.

Finalmente, María Corina agradeció al Gobierno de Estados Unidos y al Congreso "porque hoy hemos podido constatar que no estamos solos y que contamos con todos los demócratas del mundo".