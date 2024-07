La impactante foto que muestra lo que sería una bala pasando cerca de la cabeza de Donald Trump

Este domingo 14 de julio, el medio de comunicación estadounidense The New York Times publicó en su cuenta de X, una imagen que habría tomado un fotógrafo colaborador del mismo espacio periodístico en la que se ve la bala con la que intentaron segar la vida del exmandatario y candidato presidencial de la unión americana, Donald Trump.

“Doug Mills, un fotógrafo del medio de comunicación estadounidense The New York Times pareció capturar una imagen de una bala pasando velozmente por la cabeza de Donald Trump”, redactó The New York Times en la mencionada plataforma digital.

Más temprano, la Oficina Federal de Investigación, más conocida por sus siglas FBI, identificó al autor del “intento de asesinato” contra el exmandatario y candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el servicio de seguridad, se trata de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania.

Asimismo, el cuerpo de inteligencia indicó que el atacante "efectuó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mitin" antes de ser "neutralizado" por los agentes.

Ryan Knight, un simpatizante del candidato republicano, declaró haber visto al atacante en un edificio cercano.

"Cuando estaba sentado allí, un tipo dijo: 'Dios mío, tenía un arma'", contó Knight a varios periodistas, posterior al suceso.

Medios locales aseguran que el atacante estaba armado con un rifle semiautomático AR-15, y que los disparos se produjeron en una azotea.

Matthew Crooks y otra persona murieron, mientras que dos espectadores resultaron gravemente heridos.

VEA TAMBIÉN Dos muertos, entre ellos el posible tirador, en ataque contra Donald Trump en mitin político en Pennsylvania o

Esta grave situación, cabe recordar, se da a cuatro meses de las elecciones presidenciales en la unión americana.