Biden expresa su respaldo a Israel en reunión con Netanyahu y dice que ataque a hospital en Gaza "parece que vino del otro lado"

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió este miércoles 18 de octubre con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para expresarle su apoyo en la lucha contra Hamás en Gaza.

Biden, durante el encuentro que se desarrolló en Tel Aviv, manifestó que los estadounidenses “están de luto con ustedes” luego del ataque que sufriera Israel, el pasado sábado 7 de octubre, por parte de Hamás.

El mandatario llegó a Israel un día después de que, en medio de los enfrentamientos entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el martes, se presentara un bombardeo a un hospital que mató a centenares de personas.

Sobre el episodio, cuya autoría ha negado tanto Israel como Hamás, Biden aseveró que el ataque “parece que vino del otro lado”.

"Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer. Y, según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no usted", le expresó Biden al primer ministro.

Biden manifestó, a su turno, que Hamás sólo ha traído "sufrimiento" a los palestinos y que ese grupo no representa a la población.

"Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, y que sólo le ha traído sufrimiento", sostuvo Biden.

Netanyahu, entre tanto, le dijo al mandatario norteamericano que el mundo "civilizado" debe unirse contra Hamás. Además, le expresó que Israel hará “todo lo posible” para salvar a los civiles en medio de la lucha contra Hamás.

El presidente norteamericano llegó este miércoles al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, donde fue recibido por Netanyahu y por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Durante su visita tiene previsto reunirse con familias de víctimas del ataque de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.

El ataque dejó unos 1.400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel, que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, que han dejado también centenares de fallecidos.

Biden tenía previsto viajar luego a Amán para reunirse con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Sin embargo, Jordania canceló el encuentro en una muestra de protesta ante el ataque al hospital en Gaza.