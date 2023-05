Capriles responde a Cabello: No le perdona a Chávez que no lo nombró. No tengo culpa de sus frustraciones

El dirigente Henrique Capriles, quien ha manifestado su intención de medirse en las primarias de la oposición para elegir al candidato unitario presidencial, respondió a la acusación de Diosdado Cabello, de que supuestamente está negociando su habilitación política a cambio de la devolución de Citgo al Estado venezolano.

Además de negar la posibilidad de tal transacción, Capriles cargó contra Cabello y su programa de cada miércoles “Con el Mazo Dando” , en el que vapulea y vilipendia a los dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Que estamos intercambiando Citgo para que me habiliten?, eso es una falsedad, es una patraña, basura. Ahora, que haya gente que se deje llevar por las patrañas y las calumnias y la basura que sale por la boca de Diosdado?, eso sí preocupa, aquí estamos para desmentirlo, porque de eso está asqueada la gente del sector político".

“Yo no tengo la culpa de las frustraciones de Diosdado Cabello. Desde que perdió las elecciones en el 2008 , las frustraciones las paga conmigo, es una fijación personal, una obseción, y sus frustraciones la paga con la oposición, eso es todas las semanas. Y cuando usted ve que unas personas respetables se hacen eco de lo que dice Diosdado Cabello, hay que poner una alerta, no quedarse callado. No dejar que la mentira corra, porque la estrategia es repetir y repetir y hay gente que se confunde", dijo Capriles en un live de Instagram.

Agregó que Cabello lo único que quiere es ser Presidente. "Él quiere ser presidente, por más que quiera venderse como el más chavista de los chavistas, jamás le va a perdonar a Chávez que no lo nombro a él, el quería ser candidato del Psuv, pero yo no soy abogado, ni siquiatra, esos son sus problemas".

Sobre Citgo pidió a Estados Unidos que siga protegiéndolo de los corruptos venezolanos. "Citgo es el principal activo de Venezuela en el exterior, por qué ha estado en incertidumbre? porque quienes endeudaron al país y a la república, la endeudaron y pusieron de garantía a Citgo y los afectados, los acreedores, han demandado y pretenden cobrarse a través de Citgo ".

" Estados Unidos tiene que seguir preservando los activos si quieren seguir ayudando a los venezolanos. Estados Unidos no va a ser ni más rico ni más pobre con Citgo, pero para Venezuela si es fundamental, ese tema es un tema de Estado, de Venezuela, de los venezolanos, no de mí, y yo no voy a poner nunca mis intereses por encima del país. Nunca ha sido así ".

También Capriles condenó los ataques de Maduro y de Diosdado Cabello contra la diputada Dinorah Figuera. " Este mentiroso, este falso, ataca de manera muy baja a Dinorah Figuera, puedo tener diferencias con ella, pero esos insultos y descalificaciones no ".