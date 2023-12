En una escueta declaración, CNE de Venezuela declara 10,5 millones de votos en el referendo sobre el Esequibo

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, declaró unos 10,5 "millones de votos" en el referendo consultivo sobre el Esequibo celebrado este domingo.

Pero ante el evidente ausentismo de votantes en los centros y mesas, los analistas y expertos suponen que la cifra se refiere a cada voto por cada una de las cinco preguntas que contenía la consulta, lo que daría como resultado una participación global de poco más de 2 millones de votantes.

En el boletín oficial, Amoroso declaró la victoria del "Sí" con "una participación que supera los 10.554.320 votos" durante toda la jornada, marcada por la tímida participación a pesar de que el régimen invirtió millones de dólares en la campaña mediática que pretendió llevar al terreno del patriotismo.

"Amoroso habló de más de 10 millones de votos. Lamentablemente la presentación de resultados del CNE fue tan pobre que Amoroso no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron (no ayuda que no ofrezca datos de abstención) ", escribió el periodista experto en asuntos electorales, Eugenio Martínez.

Entretanto, el analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, considera que el reporte del CNE no tiene suficiente información "para analizar el referéndum desde la perspectiva de la participación, que es sin duda un dato fundamental en términos de la política interna".

"El presidente de esa institución habló de datos aproximados y no específicos, mencionó el número de votos y no de votantes, lo que deja la duda razonable de si se trata de 10,5 millones de votos por pregunta (10,5 millones de votantes) o se trata de 10,5 millones de votos totales sumando todas las 5 preguntas, correspondiendo a dos millones cien mil electores".

Tampoco se compartió el dato de abstención, "que resolvería esta duda y no se presentó el porcentaje de actas escrutadas. Es muy difícil entender así los resultados de este evento, más allá del triunfo evidente del sí sobre quienes votaron".

A su juicio, esto representa "un estilo muy particular y atípico de presentación de resultados electorales".