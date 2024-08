¿Daniel Noboa logrará la reelección para quedarse en la presidencia de Ecuador?

Dentro de seis meses, los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas para escoger al nuevo mandatario de la nación y quien reemplazará al actual presidente, Daniel Noboa.

En dichas elecciones Noboa, quien busca la reelección, eligió a María José Pinto, como compañera de fórmula, con miras de concretar sus aspiraciones y continuar gobernando desde el Palacio de Carondelet.

Para hablar sobre este tema, Ángulo conversó con Andrés Castillo Maldonado, abogado y analista político; Rafael Oyarte, abogado constitucionalista; y Pedro José Freile, político ecuatoriano.

Sobre la posible reelección de Daniel Noboa, Castillo Maldonado acotó: “lo importante no es si la gana o no, lo importante es cual es el camino que viene trazando desde el ejercicio del poder en estos ocho que ha estado al mando del país. Es importante que el próximo proceso electoral no solo define sobre un cambio de presidente, también define la continuación de un modelo”.

Por su parte, Rafael Oyarte aseguró: “Pretender hoy día que el presidente Noboa tiene asegurado la elección está muy lejana de la realidad, lo que sabemos es que el correísmo tiene un voto duro”.

Pedro José Freile comentó que normalmente “lo prudente para lograr cualquier reelección es que al menos tenga un 40% de voto para garantizar una expectativa de victoria y en ese sentido el presidente de la república ya no alcanza esos números”.