Daniel Ortega arremete contra la Iglesia y la culpa de las protestas de 2018: “ahí estaban los mismos descendientes de Caín"

El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió nuevamente contra la Iglesia Católica en un acto público.

Tras cumplirse cinco años del inicio de la ola de protestas en su contra (abril de 2018), Ortega responsabilizó a la Conferencia Episcopal de alentar las manifestaciones.

Ese año los nicaragüenses intentaron alzar su voz para llevar un mensaje a la comunidad internacional sobre la crisis económica y la falta de democracia ejercida por el régimen de Daniel Ortega.

En aquel momento, gran parte de la sociedad civil no comulgó con las explicaciones de Ortega respecto a las “bondades de la reforma a la seguridad social”, promovida por el régimen.

A las movilizaciones se unieron miles de estudiantes y catedráticos. No obstante, las riñas impulsadas por los bloques de seguridad afines al régimen dejaron al menos 400 muertos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Para el régimen de Ortega-Murillo, los templos religiosos fueron usados como "cuarteles" para quienes intentaban desestabilizar al país.

“Ahí estaban los mismos descendientes de Caín, conspirando contra sus hermanos, al servicio de quien, al servicio de los emperadores, de los imperios yanquis, europeos y también de cúpulas de la iglesia”, dijo.

Daniel Ortega ha atacado de manera directa a la fe católica desde ese entonces, lanzando serios señalamientos sobre la Iglesia Católica y el Vaticano.

Uno de esos movimientos fue la detención del obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a 26 años de prisión y que permanece desde 2022 en la ‘cárcel Modelo’, situada en el municipio Tipitapa del departamento de Managua.

Esto provocó la reacción por parte del papa Francisco, máximo líder católico:

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35”, agregó el sumo pontífice.

Desde entonces, las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano se rompieron por completo.