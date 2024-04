Ecuatorianos aprueban la extradición y operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía sin estado de excepción

Los ecuatorianos aprobaron el domingo, en la consulta popular y referendo, nueve de las 11 preguntas sobre las que fueron interpelados sobre seguridad, justicia y temas laborales.

Dentro de las preguntas que lograron el "sí" se encuentran dos propuestas que el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, considera claves para enfrentar la inseguridad que vive el país.

Una de ellas es la modificación de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones en conjunto con la Policía sin que sea necesario decretar un estado de excepción.

La otra propuesta aprobada, que será parte de la estrategia del gobierno contra la inseguridad, fue la extradición de ecuatorianos.

La extradición, no obstante, estará condicionada a que no se aplique la pena de muerte o penas que se consideren inhumanas. Tampoco se aplicará por delitos políticos.

“Hemos defendido al país, ahora tendremos las herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverles la paz a las familias ecuatorianas”, afirmó Noboa luego de que se conocieran los resultados en una publicación en Instagram en la que sale rodeado de su familia.

El triunfo de Noboa en la consulta, sin embargo, no fue arrasador y el “no” se impuso en dos preguntas que habrían tenido impacto en temas laborales y de comercio del país. Los ecuatorianos se opusieron a que un arbitraje internacional solucione controversias en asuntos de inversión, contractuales y comerciales.

También se expresaron en contra de una propuesta que pretendía imponer la contratación laboral por horas.

El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en reaccionar los resultados de la consulta con la que consideró que se le puso “un freno” a Noboa.

"Se le ha puesto un freno, pero no podemos olvidar que se gastó 62 millones de dólares en una consulta innecesaria”, afirmó Correa en X. “Estamos ante un tipo que no tiene límites, ni escrúpulos. Que se quiso parecer a Bukele, que ha tenido grandes aciertos, pero también grandes errores. Pero se parece más a Calígula, el emperador romano extremadamente joven que perdió la cabeza, porque no supo manejar el poder”, añadió.

Las otras siete preguntas que recibieron el "sí" de los ecuatorianos en la consulta popular y referendo se dio en propuestas para:

-Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional

-Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles+

-Incremento de penas para 10 delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato

-Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo (Sí 68%).

-Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas (Sí 65%).

-Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías (Sí 65%).

-Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado incautados (Sí 62%).

Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, afirmó en La Mañana de NTN24 que con la consulta "se dan pasos adecuados en términos de seguridad".

"Sin embargo, me queda la lectura de que hemos perdido una oportunidad de avanzar en la dirección adecuada sobre todo en un tema postergado en lo económico que tiene que ver con estas reformas que podrían haber cambiado la situación del contrato por horas", sostuvo.

Las propuestas aprobadas de la extradición, operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía sin estado de excepción, y judicaturas especializadas en materia constitucional, por ser enmiendas constitucionales, tendrían que entrar en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.