El Frente Amplio por México presentó su método de selección de candidato ¿tendrá con que competirle al de Morena?

El Frente Amplio por México, la unión de los partidos opositores Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que ya tiene definidos los métodos para elegir a su aspirante presidencial.

En Mesa de Periodistas se analizó el panorama político de la oposición mexicana con Luis Miguel González, director editorial de El Economista; Ulises Castellanos, director de Zona Cero y el periodista Eduardo Ruiz Healy.

“El frente va a requerir un pegamento muy potente para mantenerse unido, pero la sorpresa positiva es que le quitó el tema de conversación a las corcholatas de AMLO y aparece un candidato que puede ser competitivo”, dijo Luis Miguel González.

Ulises Castellanos, por su parte, criticó la manera en la que se planearon estos métodos y cree que Santiago Creel será el candidato de la oposición: “No hubo una planeación, no hubo reuniones; yo sostengo que todo apuntará que Santiago Creel será el candidato de esta frente, Xóchitl Gálvez es una precandidata disruptiva y por eso quizá causa tanto atractivo mediático, pero me parece que no le alcanza”.

El periodista Eduardo Ruiz Healy señaló que se debería apuntar a un candidato con mayor experiencia en cargos de dirigencia que a los que más se hagan escuchar, y recordó el palmarés de Creel y de la senadora Xóchitl Gálvez: “Santiago Creel nunca ha podido ni ganar la elección de ser presidente de su partido, Xóchitl Gálvez es marrullera y se le pone al presidente, pero no tiene ninguna experiencia”.