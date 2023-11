El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, dijo a NTN24 que no se siente culpable de la derrota

En una entrevista con NTN24, el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció por primera vez tras su encuentro con el presidente electo, el economista Javier Milei. La reunión tuvo lugar este miércoles 21 de noviembre y se extendió por más de dos horas.

Durante el diálogo con nuestra enviada especial a Argentina, Alessandra Martín, el presidente Fernández destacó el carácter institucional y amable del encuentro con Milei. Además, aseguró que se trataron tanto temas nacionales como internacionales.

En la entrevista, además, el mandatario resaltó que no se siente culpable de la derrota de Sergio Massa en las elecciones presidenciales, aunque reconoció que hay aspectos que se deben replantear tras la derrota de su ministro de Economía.

NTN24: ¿Se siente responsable de la derrota de Sergio Massa?

Alberto Fernández: "No. Lo que creo es que los espacios nuestros deben replantearse. Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo. Porque este es un gobierno que ha atravesado 4 años de muchos problemas. Macri nos dejó una economía desquiciada. Una pandemia que no ayudó, una guerra que nos afectó mucho, porque somos importadores de la energía, y la mayor sequía de los últimos 100 años".

En cuanto a sus planes a futuro, el presidente saliente anunció que tiene propuestas de universidades en España y que posiblemente aprovechará estas opciones para tomar distancia y permitir que el nuevo presidente trabaje.

Fernández expresó su deseo de que Milei tenga éxito en su gestión, a pesar de no compartir muchas de sus ideas, ya que considera que el bienestar de Argentina está por encima de cualquier diferencia.

“Ojalá que el nuevo presidente haga las cosas bien. No comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina. No quiero ser un obstáculo”, finalizó.

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina, marcando el final del mandato de Alberto Fernández.