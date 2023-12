“El problema de Chile no es la Constitución, el problema es la política, fundamentalmente la clase política”: Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores

Los chilenos rechazaron el domingo en un plebiscito la propuesta de Constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, siendo la segunda propuesta que rechazan en dos años, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.

Cuatro años después de que se iniciara el proceso de reforma constitucional, como respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron en 2019 y transcurrido dos procesos constitucionales, uno dominado por la izquierda y el otro por la ultraderecha, el país vuelve al punto de origen.

Para analizar este tema hablaron en el programa La Noche el analista político David Altman, Pablo Lacoste, el analista internacional y académico de la Universidad Santiago de Chile y Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores de Chile.

“Hoy amanecimos como si fuera un Dejavu después de todo lo que ha ocurrido desde el estallido social hasta los resultados de anoche. No es que a los chilenos no nos guste nada, sino que quizás las dos propuestas no convencían por una u otra razón, seguramente una Constitución otro tono hubiera sido aceptada, pero eso es imposible de saber”, aseveró Altman.

“Ha ganado la demanda de mayor consenso, la demanda por una Constitución que sea para todos los chilenos y no solo para un sector (…) La sensación es que el pueblo chileno está pidiendo concordia, basta de las peleas eternas de los políticos radicalizados, volver a una situación de encuentro y consenso para sacar al país de los problemas más urgentes que tiene ahora”, apuntó Lacoste.

“El tema para la ciudadanía ha quedado claro, pero los políticos no lo han logrado comprender, el problema de Chile no es la Constitución de 1980 con muchas modificaciones en democracia, el problema es la política, fundamentalmente la clase política”, señaló el exministro Ampuero.