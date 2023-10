Elecciones anticipadas Ecuador: ¿cómo llega el país a los comicios y qué retos enfrentará el ganador?

Quito, Ecuador- el próximo domingo el país tiene cita electoral para elegir la presidencia que se disputa entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa, los cuales, el ganador tendrá la responsabilidad de culminar el periodo del actual mandatario, Guillermo Lasso y cerrar el periodo hasta mayo de 2025.

Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar en una segunda vuelta marcada y quebrada en materia de seguridad, violencia y terrorismo, sin mencionar las brechas que se encuentran dentro del Ejecutivo.

Entre los nombres se sitúa el heredero de la industria bananera, Daniel Noboa, de 35 años, quien ha elevado su número en las recientes encuestas. Noboa es exmiembro de la Asamblea Nacional e hijo de un magnate del negocio bananero, Álvaro Noboa -quien se postuló sin éxito para la presidencia en numerosas ocasiones- y quien formó su propio partido para atraer inversión extranjera al país y la creación de nuevos empleos.

El paso del “candidato millennial” a la segunda vuelta fue una “sorpresa” según los expertos; pese a su poca experiencia como funcionario público ha sido destacado por su ideal de separar al país de correísmo y anticorreísmo.

Por su parte, en representación de Rafael Correa, Luisa González de 45 años, quien obtuvo el 34% de los votos en la primera vuelta, busca representar al país y desligarse de tal manera del movimiento, buscando recuperar el gasto social popular que se caracterizó en la época de Correa.

González, destacada por ser la primera mujer en pasar a segunda vuelta llega con el apoyo del Movimiento Revolución Ciudadana; en sus apuestas al cargo, ha incluido en su proyecto político medicinas gratuitas, protección a los mayores y la promesa de utilizar 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales para apuntalar la economía.

Para Grace Jiménez, consultora y estratega política especialista en Gestión de Gobierno, miembro de la Red de Politólogas; el panorama político de ambos candidatos, «desde lo político, desde lo institucional, vemos a una candidata que representa al correísmo, representa un proyecto político pero que no ha logrado solventar su verdadero liderazgo; la gente quiere a Correa, no al candidato de Correa», también comentó que «por otro lado un Daniel Noboa, que a pesar de ser esta narrativa de lo nuevo, de plantearse como el joven antisistema, no ha logrado solventar esta narrativa aspiracional que hoy los jóvenes que son la mayor porcentaje de votación en el Ecuador se decidan por él», añadió.

Cabe mencionar que las elecciones han sido marcadas por una ola de violencia generalizada por todo el país, el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, generó una ola de rechazo y descontento por parte de la población en materia de política. Frente a la cercanía de los candidatos a la realidad peruana, Jiménez apuntó que «están desconectados ambos candidatos de los problemas reales (…) vivimos una de las crisis de seguridad más grandes del país e incluso -según varios estudios- indican que para finalizar el año Ecuador será uno de los países más violentos de la región».

La ‘muerte cruzada’ no vista en el país en la historia reciente, decretada por el presidente Guillermo Lasso generó una política atípica y evidenció una polarización en el país.

«Hay que entender que en estas elecciones hubo «mucho marketing y poca política, mucho posicionamiento de imagen personal pero muy poco proyecto de vida que ofrecer a los ecuatorianos», continuó Jiménez.

