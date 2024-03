"Es una jugada de una brillantez que sorprendió a todo el mundo": Antonio De la Cruz sobre decisión de María Corina Machado de nombrar a Corina Yoris como su representante

Este miércoles, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, nombró a Corina Yoris-Villasana como su representante para que participe en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, dada la inhabilitación que le impuso del régimen de Nicolás Maduro, que impide su candidatura.

Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, habló sobre la decisión de María Corina Machado en La Tarde de NTN24.

“Una jugada de una estadista, que entiende que es el bien común lo que en este momento es importante para Venezuela”, aseguró De la Cruz.

María Corina Machado designa en su representación para la candidatura presidencial a la académica Corina Yoris

En ese sentido, el analista celebró la decisión de la líder opositora, que calificó como “brillante”.

“Acepta las reglas del juego del régimen, que la inhabilitó sin ser judicialmente correcto, pero entiende que tenemos que seguir en la ruta electoral”, indicó.

“Es una jugada de una brillantez que sorprendió a todo el mundo, incluido el oficialismo”, subrayó.

Así las cosas, Antonio De la Cruz, analizó lo que sigue en el marco de la elección presidencial.

María Corina Machado “no cerró el juego electoral, lo dejó abierto y se lo dejó abierto al régimen de Maduro, ahora a él le toca jugar”.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el régimen de Maduro también inhabilite a Corina Yoris-Villasana.

“Si la inhabilita, que es un escenario muy probable porque pueden decirle que no clasifica por no ser electa en una asamblea, se va a entender abiertamente que la intención del régimen de que no participe la oposición en la contienda electoral”, advirtió.