María Corina Machado designa en su representación para la candidatura presidencial a la académica Corina Yoris

En rueda de prensa este viernes, la líder opositora María Corina Machado anunció al país una sustituta de su candidatura, en vista de que el régimen mantiene la inhabilitación en su contra.

La introducción a las palabras de Machado las dio Omar Barboza de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. Además estaba el secreterio de AD, Henry Ramos Allup.

VEA TAMBIÉN Autoridades niegan dar información del paradero del equipo de María Corina Machado: abogados denuncian la desaparición o

Se trata de Corina Yoris Villasana, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, filósofa, "madre y abuela de siete", según describió la propia Machado.

La líder opositora aseguró que el régimen mantiene en su registro digital del Consejo Nacional Electoral su inhabilitación política, así como el bloqueo a los partidos UNT y MUD para que se inscriban los candidatos opositores.

"Ellos creen que con estas acciones nos van a sacar de la ruta, por supuesto que no, esta lucha no la para nadie. Así como fue un volcán que hizo erupción el 22 de octubre, esto no lo para nadie, hay un nuevo obstáculo y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos".

"No le vamos a dar excusas. Estoy muy emocionada. Encontramos la persona correcta. Cuenta con el respeto de todos los que la han conocido. Esa persona es Corina Yoris", afirmó.

La ley establece que hasta diez días antes puede un candidato ser sustituido.

Corina Yoris - NTN24



¿Quién es Corina Yoris Villasana?