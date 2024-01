Estados Unidos califica de "no creíbles" las acusaciones de Nicolás Maduro sobre presuntos planes de la CIA para asesinarlo

La Casa Blanca se pronunció este martes sobre las acusaciones lanzadas por Nicolás Maduro quien señaló, recientemente, que la agencia de inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés) está detrás de un plan que buscaría matarlo.

"No he visto esas acusaciones. Obviamente, suena un poco... bueno, ni siquiera un poco. Simplemente no parece creíble", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una conferencia de prensa al ser cuestionada sobre las declaraciones de Maduro.

Cabe recordar que Nicolás Maduro aseguró recientemente que estaba en marcha un plan para su asesinato, el cual estaba siendo planeado en Colombia.

“La base de la CIA en Colombia con agentes de inteligencia del Ejército de Colombia y la base de la DEA en Colombia dirigen y preparan acciones violentas, terroristas, golpistas y anticonstitucionales contra Venezuela desde territorio colombiano”, dijo Maduro.

Maduró, además, afirmó que “las posibles acciones contra la revolución bolivariana serán seriamente reaccionadas por la opinión pública”. “El Ejército y el pueblo sabrán defender la democracia y el derecho a la paz de la manera más firme”, agregó.

Incluso, en los últimos días la Fiscalía de Venezuela que dirige Tarek William Saab anunció órdenes de captura contra 31 personas, incluidos varios civiles y militares, acusados de conspirar contra Maduro.

Entre los señalados por la Fiscalía, se encuentran la periodista de la fuente militar Sebastiana Barráez, así como la abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju.

"Se acordaron órdenes de aprehensión contra Tamara Sulay Sujú; Wender Villalobos; Norbey Marin; María Sebastiana Barráez; Mario Carratú Molina y José Antonio Colina", dijo Saab desde su despacho.

Durante la rendición de memoria y cuenta de Nicolás Maduro, se informó sobre al menos cuatro supuestos planes conspirativos que, según él, tenían por objetivo un magnicidio y generar desestabilización en Venezuela.