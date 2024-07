Estos son los nombres que suenan para reemplazar a Biden como candidato demócrata en las elecciones presidenciales

A poco más de un mes de la Convención Nacional Demócrata, tras la renuncia del presidente estadounidense, Joe Biden, a su aspiración reeleccionista de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, son varios los nombres que suenan para sucederlo.

La máxima favorita, y ungida tras su renuncia por el propio Biden, es la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

Biden les pidió a los demócratas que se decidan por Harris como la candidata del partido para enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, escribió Biden en una publicación en X antes Twitter.

Aparte de Harris, otros candidatos que suenan para reemplazar a Biden son el gobernador de California, Gavin Newsom; la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker.

Aunque no es claro si es su deseo, el nombre de Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, ha sido reclamado por una gran cantidad de personas en las redes sociales para ocupar la vacante que deja Biden.

Ante la confirmación de este inédito escenario, que el mismo presidente Biden había descartado hace un par de días, el Comité Nacional Demócrata debe convocar a una reunión de urgencia para abordar cómo se ocupará la vacante.

Los delegados demócratas debatirán y acordarán prometer su apoyo al nuevo candidato elegido que luego se convertirá en posible nominado.

Los aproximados 500 integrantes del Comité convocarían a una reunión especial para la elección del nuevo candidato demócrata por mayoría de votos.