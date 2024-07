"Quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata": Biden tras renunciar a su aspiración reeleccionista

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de haber publicado una carta en la que renunció a su candidatura por la reelección, pidió que su sucesora como aspirante del Partido Demócrata en las elecciones del próximo 5 de noviembre sea su vicepresidenta Kamala Harris.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, escribió Biden.

Harris en respuesta al presidente mencionó que "en nombre del pueblo estadounidense", agradece "a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país".

"Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación", afirmó en X

El mandatario, cabe resaltar, mediante la carta con la que anunció su renuncia a la candidatura, destacó los logros durante sus años de gobierno entre los que mencionó el manejo de la pandemia del covid-19.

VEA TAMBIÉN Joe Biden renuncia a su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos o

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", señaló.

Biden agregó en el texto que en el transcurso de la semana hablará a la Nación para revelar más detalles sobre su decisión.

“Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí”, aseveró.

El líder demócrata, de 81 años, se vio fuertemente presionado a declinar su candidatura luego de su pobre desempeño en el debate con Donald Trump que tuvo lugar el pasado 27 de junio.