Guatemala rumbo a segunda vuelta: Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán la presidencia; ¿qué opciones tienen?

Guatemala- el país centroamericano se dirige a una segunda vuelta tras las elecciones del pasado domingo (25/06/2023) en donde un poco más de 9 millones de personas fueron llamadas a las urnas; cerca del 60% de la población participó de una de las elecciones más grandes del país en donde renovaran presidencia, Congreso y alcaldías.

El Tribunal Supremo Electoral anunció a través de una rueda de prensa en horas de la mañana que los magistrados dijeron que con más del 95% de los votos escrutados, "los resultados muestran una tendencia casi definitiva" en la que los partidos de Sandra Torres y Bernardo Arévalo se enfrentarían en una segunda vuelta. Los magistrados dijeron que anunciarían los resultados definitivos a última hora de la mañana.

Sandra Torres obtuvo un 15% del favor del electorado, mientras que Bernardo Arévalo se consolidó como la gran sorpresa con un 12%; esto, en una elección que llevó al tarjetón una veintena de fórmulas presidenciales; el tercer candidato mejor situado, Manuel Conde, obtuvo el 7,9%.

La jornada del domingo estuvo marcada por el desencanto con el proceso, en varias ciudades del país hubieron detenidos y protestas denunciando manipulación en los tarjetones, según las autoridades, cerca de 15 personas fueron detenidas. Unas elecciones marcadas por la baja participación y abstención al voto, algo tradicional en el país centroamericano, recordando las pasadas elecciones de 2019 cuando el 38% en primera vuelta y el 58% en segunda vuelta participó. Esta vez, el voto nulo fue la primera opción elegida por los guatemaltecos, con un 17,4%, más que ninguno de los candidatos.

Para Juan Diego Godoy, consultor de la firma diestra, colaborador del diario ABC y del portal de investigación No-Ficción, «han sido las elecciones en las que más partidos políticos han participado; el problema es que hay una crisis de institucionalidad, no hay partidos políticos que de verdad persigan ciertos ideales, ciertos valores o ciertos principios».

Los sondeos de opinión previos a las elecciones no sugerían que Arévalo, ex diplomático e hijo del ex presidente Juan José Arévalo, pasara a la segunda vuelta. Arévalo ha hecho de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su candidatura. A través de su cuenta de Twitter escribió que "No hemos venido a ganar las elecciones. Venimos a ganar las elecciones".

Por su parte, Sandra Torres comentó que “estamos contentos, dijo, “vamos a ganar sea quien sea”.

«Estas elecciones han demostrado que las grandes ciudades, que las turbes son más de índole progresistas porque son las turbes las que han elegido y votado por Bernardo Arévalo», según Godoy.

La carrera para suceder al Presidente conservador Alejandro Giammattei, limitado por ley a un mandato, se vio ensombrecida por un fallo judicial que bloqueó a cuatro candidatos, entre ellos Pineda.

Para Godoy, estas elecciones «tienen un giro al progresismo por parte de las ciudades y por parte rural un giro hacia el conservadurismo, que lo han entendido bastante bien los candidatos».

