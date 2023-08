Gustavo Petro cumple su primer año de gobierno en Colombia en medio del escándalo de su hijo

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, llega a su primer año de mandato en medio de un escándalo de corrupción luego de que su hijo, Nicolás Petro, reconociera ante la justicia que parte de dineros que él recibió ingresaron sin ser reportados a la campaña presidencial de su padre en 2022.

Petro llegó a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022 con la promesa de un cambio y un ambicioso plan de gobierno que buscaba transformar de manera radical el modelo actual.

El programa Club de Prensa de NTN24 habló con la periodista Cristina García y Erick Langer, analista político, respecto al primer año de Gustavo Petro en el gobierno de Colombia.

VEA TAMBIÉN Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo o

“Al final de cuentas, el gobierno de Gustavo Petro no es tan diferente a los otros gobiernos, pero en realidad me parece relativamente bueno pese a los escándalos que se han desatado en los últimos días luego de que su hijo, Nicolás Petro, gastara dinero de fuentes no apropiadas y este, al parecer, fuera a la campaña de su padre”, dijo Erick Langer.

Langer indicó que, respecto a la economía del país a Petro le ha ido “bastante bien” y, hacer la paz con el ELN “es sumamente positivo puesto que es un paso más que se tenía que dar en Colombia”.

“El mandatario colombiano no ha tenido los suficientes votos en el Congreso para imponerse y llevar a delante sus polémicas reformas”, agregó.

“Hay que reconocer que al prometer ser un gobierno de esperanza va a cometer varios errores y por supuesto, la oposición está haciendo tanto como puede para provechar los escándalos”, afirmó.

VEA TAMBIÉN ¿Qué escenarios enfrenta a partir de ahora Gustavo Petro tras la declaración de su hijo? o

Por su parte Cristina García aseguró que Gustavo Petro y Francia Márquez “llegaron al gobierno con mucha promesa y esperanza”.

“El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia prometía una reforma fiscal progresista se ha ido desinflando a lo largo del año a medida que iba perdiendo los apoyos de la coalición que había logrado recabar”, señaló.

Asimismo indicó que “Petro llegó con un papel de liderazgo de izquierda en la región que para mi gusto el que lo está teniendo realmente es el presidente de Chile, Gabriel Boric.