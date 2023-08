Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo

Continúa el escándalo político en Colombia por cuenta de las graves declaraciones del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, en el marco de la colaboración que acordó con la Fiscalía General de Colombia dentro del caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se adelanta en su contra.

En medio del escándalo, durante la audiencia de medida de aseguramiento que se llevó a cabo este viernes contra Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, el juzgado 74 penal municipal decidió concederle la libertad condicional al hijo mayor del mandatario colombiano mientras avanza el proceso y, asimismo, dejó en libertad a Day Vásquez, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

Tras estos hechos, en una entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro se refirió a varios temas, entre ellos, la relación que tiene con el presidente Gustavo Petro, el caso que se adelanta en su contra y las polémicas declaraciones de una supuesta financiación ilícita de la campaña de su padre en 2022.

El primogénito del presidente de Colombia habló en exclusiva con Vicky Dávila, directora de Semana, a quien le dijo que varios de sus familiares “lo utilizaron” y en el momento que más los necesitaba “le dieron la espalda”.

VEA TAMBIÉN Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos o

Nicolás Petro indicó que una de las personas que lo dejó solo durante el proceso judicial fue su padre. “La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses atrás y me duele porque independientemente de todos los errores que cometí siento que un padre siempre debe estar ahí”, lamentó.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”, dijo Nicolás Petro.

Mencionó además que, el año pasado, sin pensarlo “se hubiese inmolado por él”. “sin pensarlo dos veces, porque si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores fui yo”, recalcó.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo en el Atlántico y parte de la Región Caribe, fui yo (…). A mí eso me tiene muy triste porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento que ya no era útil ahí me dieron la espalda”, agregó.

VEA TAMBIÉN Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos o

Ante la pregunta de la periodista Vicky Dávila de cómo fue la presencia de su padre, Gustavo Petro, en su vida y su adolescencia, Nicolás Petro respondió que “él no lo crió”.

“Si él no me crió no fue por culpa mía, fue porque él abandonó a mi mamá, yo siendo muy bebé. Esa es la realidad”, aseguró. “Si hay una persona que se sacrificó por mi papá y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de él, como dicen en la costa, quien vivió las verdes, fue mi mamá. Él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá. Muchísimo. No te imaginas cuánto, Vicky”, mencionó.

Asimismo, el hijo mayor del mandatario colombiano recalcó que su padre no estaba enterado de los dineros irregulares que ingresaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, afirmó a Semana.

VEA TAMBIÉN "Nadie puede estar por encima de la ley": Petro otorga poder a un conjuez para que lo represente por dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña o

Nicolás Petro también se refirió al material probatorio con el que lo relacionaron a él y a su expareja y en los que también se encuentran relacionadas 27 personas, entre las que se destacan reconocidos personajes de la política del país.

Entre estos nombres se destaca el de la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer; el exministro del Interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada; el abogado penalista Miguel Ángel del Río; el representante a la Cámara y actor Agmeth Escaf; el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano; la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque; el asesor Eduardo Noriega, y los empresarios Cristian Daes y Euclides Torres.

“Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir ‘Nicolás es un hp’, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad”, agregó.

"Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos": Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo, Nicolás Petro

Este sábado, casi al mismo tiempo en que se conocieron las declaraciones de Nicolás Petro, su padre, Gustavo Petro, también se pronunció a través de sus redes sociales respecto al caso que enfrenta su hijo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y su relación con su hijo.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”, indicó el mandatario colombiano.

VEA TAMBIÉN "Mi colaboración con la justicia ha sido libre y fuera de presión": la aclaración de Nicolás Petro tras sus graves declaraciones o

“Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados”, recalcó.

Además, el mandatario colombiano se refirió a las declaraciones de su hijo en las que reconoció – en testimonio entregado a la Fiscalía – que una parte de los dineros que recibió de diferentes personas, algunas de ellas muy cuestionadas, fueron a la campaña presidencial de su padre en 2022.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo”, afirmó Petro.

Asimismo, le envió un sentido mensaje a su hijo sobre el bebé que viene en camino, expresando que esperaba que Nicolás Petro conociera a su primogénito en libertad y no como él, que tuvo que ver por primera vez a Petro Burgos cuando estaba en la cárcel.

"Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", recalcó Petro.

“Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, finalizó.