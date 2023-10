Jorge Rodríguez niega que el régimen habilitará a todos los candidatos como lo pidió EE. UU.: "Venezuela no acepta chantajes"

Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que está dispuesto a revertir el alivio de las sanciones que ordenó por seis meses para Venezuela si Nicolás Maduro no habilita a todos los candidatos opositores, incluyendo a María Corina Machado.

Esto ocurre horas después de la firma de un acuerdo en Barbados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió cuatro licencias generales suspendiendo temporalmente sanciones selectas sobre el sector petrolero, gasífero y del oro en Venezuela.

Washington señala que evaluará "paso por paso" los acuerdos firmados el pasado miércoles en Barbados, sin embargo, ve como buena señal la liberación de cinco presos políticos.

Ahora, apenas unas horas después de la declaración del Gobierno de la unión americana, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, contrarió a Estados Unidos y señaló que no se garantizará que todos los candidatos sean habilitados.

“El acuerdo establece que podrán ser candidatos quienes cumplan con la Ley y la Constitución”, aseveró Rodríguez.

"Venezuela no acepta tutelaje, presiones, chantajes, ni sobornos por parte de ningún país del mundo sea una potencia o un satélite", agregó.

Según el funcionario del régimen, las declaraciones de Estados Unidos sobre este tema son "falsas y mentirosas".

"¿Puede una niña ser una candidata presidencial? No. ¿Puede un narcotraficante ser un candidato presidencial? Tampoco. ¿Puede una persona que está sometida a la Ley Orgánica de Contraloría, es decir que está como dicen inhabilitada, ser candidata? No, no puede", respondió.