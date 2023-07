"Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes": Carles Puigdemont tras las Elecciones Generales en España

Este domingo 23 de julio, los españoles acudieron a las urnas para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, tras la convocatoria de elecciones anticipadas hecha por el presidente Pedro Sánchez a finales de mayo pasado.

El Partido Popular es la fuerza con más asientos en el Congreso de los Diputados de España. Con 136 escaños, el PP logró una ventaja destacada dado que en 2019 alcanzó 89. Sin embargo, los resultados no son los esperados, teniendo en cuenta que las encuestas recreaban un escenario avasallador para los representados por Alberto Nuñez Feijoó.

Entretanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue la segunda fuerza más votada logrando 122 escaños en total, dos más de los logrados en el 2019.

Los resultados dejan una incertidumbre en el ámbito político español, ya que ni los dos partidos de derecha ni de izquierda lograron la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que fuerzas independentistas catalanas serían ahora la clave para lograr formar un partido de gobierno.

Analistas y expertos aseguran que los escaños obtenidos por Junst serán claves para que Pedro Sánchez continúe como el presidente de gobierno; sin embargo, han dicho que no se unirán a PSOE a cambio de nada.

“No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado. No nos moveremos ni un milímetro. Nosotros sí tenemos memoria”, señaló la candidata de Junts, Miriam Nogueras.

Al respecto también se refirió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que ellos solo se deben a sus votantes y por eso no votaron por la investidura de Pedro Sánchez, dejando entre ver que la negociación no será fácil.

“Aviso a todos los "expertos" de que siempre saben lo que debe hacer Junts (y que siempre malhablan, o menosprecian su posición): Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes. Tampoco a politólogos espabilados, ni a tertulianos diversos, ni a seudónimos de Twitter, ni a apologetas de la abstención. Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromisos han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos”, escribió el político catalán.

“Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC”, complementó Puigdemont.

Por último agradeció a todos los votantes, pese a que perdieron un escaño, y les aseguró que serán coherentes y fieles a lo que han venido vociferando.