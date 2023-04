Kevin McCarthy, líder de la Cámara Baja de EE. UU. se reunirá con la presidenta de Taiwán

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-we, en California el próximo miércoles.

"El miércoles 5 de abril, el presidente Kevin McCarthy organizará una reunión bipartidista con la presidenta de Taiwán en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan", dijo la oficina del republicano en un comunicado.

La reunión, que se da de manera inesperada luego de la visita de Tsai a Belice y Guatemala, supone un nuevo capítulo en las tensiones entre la isla y China.

Esta reunión se llevará a cabo unos meses después de que la demócrata Nancy Pelosi, a quien remplazó como líder de la Cámara Baja en enero pasado, visitara la isla en un movimiento que provocó tensión bélica entre el gigante asiático y Taiwán.

El encuentro entre McCarthy y la líder taiwanesa también contará con la presencia de unos 20 legisladores tanto demócratas como republicanos.

La posición del Gobierno de Xi Jinping ha sido fuerte frente a los acercamientos entre Estados Unidos y la isla, incluso, advirtió a la unión americana sobre la presencia de la mandataria en Nueva York cuando apenas hacía una escala hacia Centroamérica.

China dijo que Estados Unidos está “jugando con fuego” al acercarse al Gobierno del territorio autónomo.

Las tensiones han aumentado de manera estrepitosa desde que Pelosi pisó la isla en agosto de 2022, una visita que no se había visto en 25 años, lo que abrió un nuevo capítulo en las relaciones de los tres territorios.

"Hoy nuestra delegación (...) llegó a Taiwán para dejar claro, de forma inequívoca, que no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y que estamos orgullosos de nuestra amistad duradera", declaró Pelosi ante la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen el pasado 3 de agosto.

Ese viaje activó las posiciones de defensa de Taipei y Pekin mientras desde ambas costas se realizaban peligrosos entrenamientos militares con munición real.

No obstante, la presidenta taiwanesa respondió ante las amenazas de China y no dudó en dejar firme la intención de no ceder:

"Frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá (...) Mantendremos la línea de defensa de la democracia", agregó Tsai.