"La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores": Biden arremete contra los simpatizantes de Trump y desata polémica en recta final de la campaña

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una llamada vía Zoom con la organización Voto Latino arremetió contra los seguidores de Donald Trump cuando se refería a la reciente afirmación del comediante Tony Hinchcliffe, en un mitin de la campaña republicana, quien llamó “isla flotante de basura” a Puerto Rico.

Al intentar mostrar su posición frente al comentario, que ha sido considerado por muchos latinos como racista, Biden terminó ofendiendo de la misma manera a los seguidores de Trump es decir, como varias personas han expresado en redes, a la mitad del país.

“Justo el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo, los puertorriqueños que conozco (...) en mi estado natal de Delaware, son personas buenas, decentes y honorables”, dijo Biden.

El presidente luego lanzó el comentario que ha trascendido en medio de la recta final de la campaña presidencial.

“La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido”, afirmó Biden.

Ante las críticas que empezó a recibir por el lenguaje que usó, el presidente tuvo que salir a aclarar la situación.

“Hoy mismo me referí a la retórica de odio sobre Puerto Rico que profirió el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla. Su demonización de los latinos es inconcebible. Eso es todo lo que quería decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación”, expresó el mandatario.

En un evento de Trump en Pensilvania, Marco Rubio, senador de Estados Unidos, comentó el episodio en frente del candidato republicano.

La noticia generó un sonoro abucheo de los seguidores de Trump, quien escuchó atento a Rubio y en medio de gestos se mostró en desacuerdo con Biden.

Minutos después la campaña de Trump oficialmente respondió a los comentarios de Biden. "El presidente Trump cuenta con el apoyo de latinos, votantes negros, trabajadores sindicales, madres, agentes del orden, agentes de la patrulla fronteriza y estadounidenses de todas las religiones, y Harris, Walz y Biden han etiquetado a estos grandes estadounidenses como fascistas, nazis y ahora, basura”, mencionó.

“No hay forma de darle vueltas: Joe Biden y Kamala Harris no solo odian al presidente Trump, sino que desprecian a las decenas de millones de estadounidenses que lo apoyan, a todos los estadounidenses", precisó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa Nacional de la campaña de Trump.