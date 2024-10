Estrellas se pronuncian en rechazo a humorista que llamó "isla de basura" a Puerto Rico en un evento de Trump

Continúa la polémica en Estados Unidos luego de que el pasado domingo, durante un mitin del republicano Donald Trump el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, un comediante lanzara comentarios ofensivos hacia los latinos, especialmente los de Puerto Rico.

El discurso del magnate, repleto de ataques sin piedad a su rival Kamala Harris y señalamientos sobre la comunidad latina, tuvo una antesala aún más agresiva.

El expresidente y varios oradores que le precedieron en el Madison Square Garden, con capacidad para 20.000 personas, atacaron a la demócrata Harris, Puerto Rico y los inmigrantes latinos.

El momento más polémico de ellos se dio cuando subió al estrado el humorista Tony Hinchcliffe, quien apuntó sobre Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos.

“No sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, una frase que aún sigue generando rechazo generalizado en la unión americana.

Posteriormente, el humorista aseguró vivir en Texas y aprovechó para hablar de la frontera y los migrantes.

Hinchcliffe dijo que vive “junto a una frontera completamente abierta” y lanzó un comentario que fue tomado como xenófobo:

“¿Dónde están mis orgullosos latinos esta noche?”, a lo que cientos de personas respondieron con euforia. “¿Ven lo que quiero decir? Está completamente abierta, está repleto de ellos", dijo.

Sobre esto, el cómico siguió en la misma línea y aseguró que los latinos se reproducen de manera desenfrenada: “Les encanta tener bebés. Lo hacen, lo hacen, lo hacen. No lo sacan, no hacen eso. Ellos terminan adentro, igual que lo hicieron con nuestro país”.

Los comentarios del cómico han provocado gran rechazo, incluso en el mismo Partido Republicano, desde el que se desligaron de esos señalamientos.

"Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”, dijo el equipo del expresidente.

Líderes y estrellas del mundo del entretenimiento se pronunciaron en contra de las palabras del humorista.

Ricky Martin, afamado cantante puertorriqueño, se pronunció y demostró su apoyo a la candidata demócrata.

VEA TAMBIÉN Donald Trump promete acabar con el Tren de Aragua en Estados Unidos o

"Esto es lo que piensan de nosotros (...) Vota por Kamala Harris", dijo.

Por su parte, el autor de la canción 'Despacito', Luis Fonsi, dedicó dos publicaciones al polémico discurso de Hinchcliffe "¿Esto es en serio? ¡Es una falta de respeto", escribió en Instagram.

Minutos después, compartió un pequeño comunicado:

“Entiendo la comedia, soy un gran fanático de ella. Me encantan las burlas, créanme que lo entiendo. PERO… esto está lejos de ser comedia. No ahora, no contra mi isla, mi gente. ¡Demonios, no!”, dijo.

El reggaetonero del momento, Bad Bunny, también se unió a las voces de rechazo y publicó un video de Harris señalando a Trump de no actuar para apoyar a Puerto Rico tras los huracanes Irma y María en 2017.

En el video, Kamala habla de lo que Trump “hizo y no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder solidario y competente”.

Asimismo, Jennifer Lopez, de padres puertorriqueños, compartió el mismo video y varias publicaciones de grupos de puertorriqueños que votarán por Harris.

Otro 'boricua' que goza de gran popularidad también se pronunció: Residente, conocido por su activismo de izquierda, compartió el monólogo de Hinchcliffe junto a un mensaje contundente:

"A mis hermanos boricuas. No endosen a esta gente, por favor", aseguró.