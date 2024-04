"Los falsos señalamientos del gobernador Rosales son los mismos que utiliza el fiscal de Nicolás Maduro": Vente Venezuela

El partido Vente Venezuela al que pertenece María Corina Machado emitió, este martes, un comunicado en el que rechazó las declaraciones del gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, quien acusó a miembros de su equipo de ser gente que no cree en la ruta electoral y que promueve “la abstención y la violencia”.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el partido político de María Corina publicó un comunicado en el que rechaza las palabras de Rosales y lamenta que use el mismo discurso, a su modo de ver, del régimen para señalar a miembros del partido.

“Desde Vente Venezuela manifestamos nuestro absoluto rechazo a las declaraciones del gobernador Manuel Rosales de este martes 16 de abril, en las que califica a miembros de nuestros equipos como "gente que no cree en la ruta electoral y creen en la abstención y la violencia”, inicia el escrito.

Vente Venezuela explicó, en el comunicado, que le resulta muy lamentable y peligroso las declaraciones del dirigente de Un Nuevo Tiempo.

Además precisó que “por defender la ruta electoral hoy tenemos secuestrados a cuatro jefes de campaña”.

“Los falsos señalamientos del gobernador Rosales son los mismos que utiliza el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, para arremeter contra nuestros líderes y afiliados, y ponen en aún más riesgo nuestro trabajo de campaña”, añadió el partido político.

El partido de María Corina destacó que siempre ha insistido y demostrado que la ruta electoral es su foco “no solo para participar en las elecciones del 28 de julio, sino para ganarlas”.

Es por ello, que le exigen al gobernador Rosales que tenga responsabilidad y seriedad, y que se retracte por las afirmaciones que dio sobre los miembros del partido.

“Es hora de demostrar menos coincidencias con Maduro y más coincidencia, y sobre todo respeto, con el Acuerdo de Barbados y las decisiones tomadas junto a las fuerzas democráticas de la Plataforma Unitaria”, puntualizó Vente Venezuela.

El comunicado emitido por Vente Venezuela se da unas horas después de que el gobernador del estado de Zulia afirmara, además, que hay quienes intentan destruirle la “carrera” y su “trayectoria política”.

“Yo lo que hice fue salvar la ruta electoral y eso me costó el escarnio público, me costó toda una campaña que me hicieron”, añadió.