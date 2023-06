Los gobiernos de EEUU y Guatemala anuncian plan piloto para mitigar la migración ilegal; ¿cuándo iniciaría?

Tras culminar el Título 42 en Estados Unidos cientos de miles de migrantes tuvieron que retornar a sus países con un sueño frustrado de poder ingresar al territorio norteamericano. La Casa Blanca había informado que la manera legal de solicitar asilo era el mediante el aplicativo CBPOne; de igual manera la Administración Biden había anunciado la apertura de centros de recepción y solicitud de asilo.

Guatemala, sería el primer país en formalizar la creación de “Oficinas de Movilidad Segura” con el fin de frenar la migración ilegal, así anunció la Casa Blanca en las últimas horas a través de un comunicado “las reuniones de hoy se dieron sobre la base de una fuerte cooperación entre Guatemala y los Estados Unidos para manejar los desafíos históricos en la migración irregular que afecta a ambos países”, añadiendo que “como resultado de esta reunión, ambos gobiernos se comprometieron de forma conjunta a tomar una serie de pasos críticos para reducir de forma humanitaria la migración irregular y expandir las rutas legales conforme a la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles”.

De igual manera el programa buscará abordar la migración irregular la cual facilitará el acceso a vías legales, incluyendo la reunificación de sus familias y visas de trabajo temporales.

El anuncio de la Casa Blanca afirmó que los centros ubicados en territorio guatemalteco comenzarán a aceptar citas a partir del 12 de junio a través de la página web movilidadsegura.org.

Se estima que los centros podrían procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes y serán gestionadas por organizaciones aliadas a Estados Unidos, como ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones.

El periodista del portal informativo The Hill, Rafael Bernal comentó que «tiene sentido que el primero sea en Guatemala, el segundo me parece que será en Colombia o así lo anunció la Casa Blanca provisionalmente, pero ahorita que es época de lluvias y los migrantes les cuesta más trabajo cruzar de Colombia a Panamá pues no tiene tanto sentido que sea con Colombia».

Cabe mencionar que quinees sean expulsados bajo esta normativa tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos. Por su parte países como España y Canadá han expresado su disposición para recibir personas referidas por estos centros.

Vea aquí el análisis completo