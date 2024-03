"Mi mensaje al presidente Putin: no nos inclinaremos, no me inclinaré", dijo un Biden combativo en su Discurso del Estado de la Unión ante el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien demoró poco más de 20 minutos en subir al estrado del Capitolio de la unión americana, ofreció finalmente este jueves el tradicional Discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.

Luego de una entrada llena de besos, abrazos, fotos, el gobernante estadounidense expresó: “Buenas noches miembros del Congreso, compatriotas estadounidenses, esta noche vengo a esta cámara para dirigirme a la nación, mi propósito es alertar al pueblo”.

El demócrata de 81 años de edad inició su ponencia hablando de la guerra que existe en Ucrania por la invasión rusa.

"La democracia y la libertad están bajo ataque en casa y en el extranjero al mismo tiempo. En el extranjero Putin y su invasión están en marcha en Ucrania sometiendo a Europa en el caos. Si alguien en esta cámara cree que Putin parará, les digo que no parará", indicó el jefe de Estado.

El mandatario afirmó que Ucrania puede frenar a Putin “si nosotros acompañamos y le ofrecemos las armas que necesitan para defenderse a sí mismos. Es todo lo que pide Ucrania”.

Luego, el presidente apuntó contra el Partido Republicano. “La ayuda para Ucrania está siendo bloqueada por aquellos que quiere rehuir el liderazgo mundial”, subrayó.

“Ahora mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin que haga lo que quiera, es una cita. (…) es peligros, es inaceptable”, aseveró.

Biden luego le dio la bienvenida a Suecia a la alianza militar de la OTAN. “Sí esta mañana Suecia se unió y su ministro está aquí. Bienvenido a la mayor alianza militar que el mundo ha visto. Se lo digo al Congreso tenemos que defendernos de Putin”.

“Mi mensaje a Putin es claro, no rehuiremos, no nos inclinaremos, no me inclinaré. No se puede amar a un país, solamente cuando se gana”, consideró Biden.

En materia económica, Biden pronunció que cuando llegó al poder el país estaba golpeado por la pandemia.

“Fue una crisis mental de aislamiento, mi predecesor (Donald Tumrp) falló en la tarea de cuidar (a los ciudadanos). Nuestra economía está emergiendo, 50 millones de empleos, es nuestro regreso. Más personas tienen seguros sanitarios que antes, los salarios siguen aumentando, la inflación cayó del 9 al 3%, y sigue bajando. Quiero competencia con China, no conflicto”, sostuvo.

En cuanto a la migración, uno de los temas que más impacto tiene sobre la sociedad estadounidense, el demócrata declaró que no va a "demonizar" a los migrantes como dice que lo ha hecho Trump "diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país', como dijo en sus propias palabras".

"No separaré familias. No expulsaré a la gente de Estados Unidos por su fe", remarcó.

Manifestó que a diferencia de su predecesor, en su primer día en el cargo presentará "un plan integral para arreglar" el sistema de inmigración, "asegurar la frontera y brindar un camino hacia la ciudadanía para los 'dreamers' y mucho más".

Cabe resaltar que la declaración de Biden se da en plena época electoral, tras la jornada del supermartes en la que quedó prácticamente definida su nominación por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

El mandatario, que busca la reelección, deberá enfrentarse como hace cuatro años al expresidente Donald Trump quien tiene virtualmente asegurada la nominación por el Partido Republicano.