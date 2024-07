"Nadie está en condiciones de hacer una observación tan completa como la UE": Borrell sobre Venezuela

A poco más de 20 días para la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lamentó que el régimen de Nicolás Maduro haya revocado la invitación de la misión observadora de la Unión Europea, pues a su juicio, hubiera sumado un valor añadido importante.

"Creo que la Unión Europea hubiera aportado un valor añadido muy importante y lamento mucho que el Gobierno venezolano no haya querido que estuviésemos allí", expresó Borrell en declaraciones al margen de la OTAN en Washington.

Asimismo, considera que la observación de la UE es "la joya de la corona de la política exterior", que señala es incomparable a otras misiones internacionales.

"Creo que nadie está en condiciones de hacer una misión de observación electoral tan completa, tan numerosa, tan técnicamente capacitada y con tanta experiencia como la Unión Europea. Está la Fundación Carter, muy bien, bienvenidos, pero no es comparable ni en dimensión, ni en extensión, ni en el tiempo de permanencia", dijo.

A juicio de Borrell, la ausencia de la misión de observación electoral de la UE impedirá a la comunidad internacional tener la garantía de que se respete "la expresión libre de los venezolanos".

"Las misiones de la UE son muy respetadas, reconocidas y valoradas. El estar o no estar te permite o te impide tener una opinión sobre cómo se desarrollan las cosas y, por lo tanto, no podremos decir que esas elecciones han sido o no han sido de una manera o de otra".