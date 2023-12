"Newsom salió bien parado del debate con DeSantis": Iker Seisdedos, periodista

A 11 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dos gobernadores se enfrentaron en un inédito debate a nivel federal.

VEA TAMBIÉN Senadores piden a Biden suspender vuelos a China ante “la misteriosa enfermedad respiratoria que está surgiendo" o

Ron DeSantis, republicano de Florida, y Gavin Newsom, demócrata de California, confrontaron sus ideas sobre el país y sus principales problemas defendiendo, cada uno, una visión antagónica de Estados Unidos.

Ambos están al frente de dos de los tres estados más poblados del país. DeSantis aspira a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y Newsom, si bien insiste en que no tiene aspiraciones presidenciales, no son pocos los analistas que le ven como un sólido aspirante si Joe Biden no hubiera anunciado su campaña de reelección.

De hecho, algunos en sus propias filas, le acusan de estar impulsando una suerte de campaña fantasma, promoviéndose sin decirlo; y el debate es un ejemplo de ello.

Los dos políticos han ganado notoriedad más allá de sus estados por sus políticas en temas tan controversiales como la migración, la economía, las libertades individuales, la educación o el aborto.

Todos estos temas son parte del debate nacional especialmente ahora que Estados Unidos se adentra en un año electoral.

El debate se llevó a cabo en un estudio de televisión, sin público, en Georgia, un estado clave para las elecciones del próximo noviembre.

VEA TAMBIÉN "La administración Biden ha sido muy dura con China": Nieves Carolina Pérez o

Iker Seisdedos, periodista que trabaja como corresponsal en Washington del diario El País de España, analizó el tema en el programa Cuestión de Poder de NTN24.

“Hoy en día casi nadie puede apostar fuerte por DeSantis (...) Newsom salió bien parado del debate. Él (Newsom) es uno de los personajes que más puede odiar el televidente de FOX”, expresó Seisdedos.