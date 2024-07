'Nicolasito' descarta la derrota de Maduro pero dice que aceptarían y serían oposición

Nicolás Maduro Guerra: "Si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición": reza el titular del diario español El País, que hizo una entrevista al hijo del gobernante de Venezuela, que busca su tercera reelección el próximo domingo 28 de julio.

No obstante, el hijo del presidente se muestra confiado en la victoria del domingo; niega que sea un presidente autoritario o que en Venezuela haya persecución política.

Cuando le preguntan cómo ve el escenario del domingo sentencia que está "a favor nuestro. Nosotros hemos estado recorriendo todo el país. Lo que vemos en la calle yo no lo veía desde 2012 lo tengo que confesar. Esta campaña se asemeja mucho a esa efervescencia que vi entonces. El análisis que nosotros tenemos es que los otros candidatos, incluyendo el candidato de la mediática (Edmundo González Urrutia), se estancó".

Según sus proyecciones, la "victoria que va a ser holgada", aunque dice no ser "triunfalista, a mí no me gusta el triunfalismo. No me gusta el triunfalismo porque, por ejemplo, en el 2015 nosotros teníamos unas encuestas que nos daban ganador por estrecho margen y todas se pelaron. Hemos diseñado un nuevo mecanismo de medición a través de Big Data, a través de focal. A través de las mismas encuestas, cruzando todos esos datos, y nos da un número de entre 8 y 10%, el más conservador.

Además sentencia que "nunca" ha tenido cifras "por debajo" de la oposición. "Nunca. Ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Se pudo hablar en algún momento de las cifras más conservadoras de algún tipo de empate técnico".

Espera que 29 de julio amanezca un país en paz, "sea cual sea el resultado".

"Nosotros contamos con que vamos a ganar. La historia ha demostrado que el día que nosotros no ganamos, nosotros reconocemos. Vamos a ganar, te lo ratifico. Soy aprehensivo con algunos medios de comunicación internacionales. No a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, no están en la calle. Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio", respondió.

Los principales sondeos de opinión en Venezuela dan una hipotética victoria a Edmundo González, apoyado por la líder de la oposición, María Corina Machado.