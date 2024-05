"No pondré una cerca en el Darién, es imposible, hay tecnología que se puede usar": presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, en NTN24

El abogado de derecha José Raúl Mulino, quien recibió la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli tras ser inhabilitado al confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de activos, ganó la Presidencia de Panamá este domingo con más del 34% de los votos, en medio de una agitada campaña electoral que dividió la opinión pública del istmo en las últimas semanas.

El ahora presidente electo, quien gobernará por los próximos cinco años, habló en exclusiva con el programa Ángulo de NTN24 sobre su relación con Martinelli y el papel que jugó este cuestionado político en su campaña, sobre cómo manejará la crisis migratoria a través de la selva del Darién y sobre cuál será su postura frente a otros gobiernos de la región, como el del presidente colombiano Gustavo Petro.

Frente al tema migratorio, aseguró que su objetivo desde la Presidencia será impedir que siga entrando población al país centroamericano con destino a los Estados Unidos y aclaró que no planea poner una cerca en la selva del Darién.

“Yo conozco el Darién y lo difícil que es, yo fui ministro de Seguridad. No estoy diciendo que pongamos una cerca ni mucho menos, no es lo que me anima, eso es imposible hacerlo, pero sí hay mucha tecnología que se puede usar y sobre todo desincentivar” el ingreso de población migrante al país, explicó Mulino en diálogo con la periodista Ruth del Salto.

Agregó que para avanzar en las medidas previstas espera tener pronto toda la información de seguridad de la zona y aclaró que el tema de la tecnología les ayudará a controlar el espacio panameño, más allá de tener patrullas de la Policía custodiando la frontera.

“Trataré en lo posible repatriar lo que se pueda. Yo necesito que esta pobre comunidad que llega en condiciones infrahumanas, a veces sujetas a tráfico de personas o manipuladas por bandas criminales internacionales, sepa que Panamá no es la panacea para hacer lo que quieran y llegar a los Estados Unidos. Somos un país que tiene sus limitaciones y esto nos cuesta una fortuna”, indicó.

"Me interesa tener una excelente relación con Petro"

Además, Mulino destacó que esta debe ser una labor compartida entre Panamá y Colombia, por lo que espera lograr una relación productiva con el mandatario de este país vecino, Gustavo Petro.

“Yo pretendo tener, y lo digo con mucha humildad y respeto, una cordial y positiva relación con el presidente Petro. Toda la vida, para lo bueno y para lo malo, seguiremos siendo vecinos de Colombia. Y a mí me interesa tener, como gobierno, una excelente relación”, afirmó.

Trabajo articulado para ayudar en Venezuela

El presidente electo también reconoció que la situación política en Venezuela es un tema que preocupa, “la democracia es una sola y hay que entenderla de esa manera”, y declaró en NTN24 que espera que las elecciones presidenciales del 28 de julio “sean realmente libres y que Venezuela pueda salir del trance en el que se encuentra”.

Sobre esto, reveló que está adelantando contactos para unirse a otros mandatarios y “trabajar articuladamente en posturas comunes en beneficio de la región y en la medida de lo posible incidir en cualquier proceso en el que se requiera ayuda para lograr ese cometido (elecciones libres en Venezuela), respetando por supuesto la libertad de elegir de cada país”.

"Por encima de todo, Martinelli es mi amigo"

En la entrevista con el programa Ángulo, Mulino también se refirió a los cuestionamientos que se plantean desde diferentes sectores por su relación, personal y política, con el condenado expresidente Ricardo Martinelli.

“No soy un títere de nadie, tan sencillo como eso. No me siento menos porque me digan que soy un ‘delfín’ de Martinelli. Aquí el delfín es la persona de confianza de alguien en política, que lo reemplaza o lo puede reemplazar en un momento dado. Y si él confió en mí, no tengo por qué sentirme aludido u ofendido por eso”.

De hecho, tras votar este domingo, José Raúl Mulino, quien fue ministro de Seguridad del gobierno de Martinelli, visitó a su exjefe en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar ser encarcelado, y allí se mostraron optimistas sobre el triunfo electoral.

Precisamente, sobre el proceso judicial que hoy pesa sobre Martinelli, el nuevo jefe de Estado panameño aseguró que se trata de una “demoledora política y judicial” que se instauró en el país desde el gobierno de Juan Carlos Varela.

“Puedo decir, sin ánimo de peleas con nadie, que fue un caso manipulado en donde estuvo carente el respeto al debido proceso, con testigos ausentes, testigos que no pudieron ser interrogados por la defensa de Martinelli. En fin, todo un rosario de ilegalidades que terminó en una condena”, afirmó.

“Por encima de todo él es mi amigo y él podrá probar en otro juicio su inocencia. Un juicio en el que impere el derecho”, agregó el presidente electo, quien además resaltó que esta relación lo convirtió en blanco de “conspiraciones y manipulaciones de todo tipo” durante la campaña.

“Personas que simplemente no querían mi candidatura, pero que tienen poder económico, trataron de hacer lo imposible para inhabilitarme de una manera burda y absurda (…) Atacaron a mis hijos a mi esposa, en campañas de desprestigio orquestadas desde otras campañas, desde sus centros de poder”, aseguró.