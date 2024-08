"No se puede invitar a alguien que tiene una orden de aprehensión": analista sobre invitación de México a Vladimir Putin para la posesión de Claudia Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó detener a Vladimir Putin como lo ha solicitado Ucrania en caso de que el gobernante ruso llegue a la posesión de Claudia Sheinbaum a la que fue invitado.

La invitación a Putin fue enviada en las últimas horas, motivo por el cual la Embajada de Ucrania en México pidió su arresto como lo ha solicitado la Corte Penal Internacional (CPI).

La analista internacional Aribel Contreras habló en La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN Accidente en carretera en México deja nueve muertos y doce heridos o

“Estamos en una coyuntura en la que pareciera que la política exterior de México es ad hoc dependiendo si es afín a la ideología del presidente mexicano”, dijo la experta.

“Cuando Maduro vino a México fue abucheado y altamente criticado tanto él como Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

En ese sentido, aseguró que dicha posibilidad “ha encendido mucho los ánimos” en México en un contexto de alta polarización.

“No se puede invitar a alguien que tiene una orden de aprehensión de la CPI y ha sido catalogado como dictador y genocida”, sostuvo.

“México forma parte de la CPI y se comprometió en el pasado a hacer cumplir cualquier tipo de sentencia”, añadió.

No obstante, aclaró que “eso no va a pasar”, aunque “sí es claro que el mensaje que se manda es que no importa que tenga una orden de aprehensión”.

VEA TAMBIÉN "Nadie se puede autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que lo decida”: Andrés Manuel López Obrador sobre los resultados electorales en Venezuela o

“Estamos en un escenario en el que el derecho internacional cada vez más se pulveriza”, subrayó.