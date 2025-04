Esta es la lista oficial y fechas de estreno de los nuevos episodios de 'The Last of Us', la gran producción de HBO

Luego de una larga espera, la exitosa serie de televisión 'The Last of Us' regresa a las pantallas de HBO y Max a partir del 13 de abril de 2025.

En su primera temporada, el show, que es una adaptación del famoso videojuego de PlayStation, recibió una gran aceptación entre el público y la crítica por su dramatismo, escenas de terror y buenas actuaciones.

Por ende, sus fanáticos tienen altas expectativas sobre la continuación de esta historia y se preguntan cuántos capítulos tendrá la temporada y la fecha en que se podrán ver.

La plataforma de Max en América Latina anunció que la segunda temporada de 'The Last of Us' estará dividida en 7 episodios, 3 menos si lo comparamos con su primera temporada.

La gran apuesta de HBO para el 2025 lanzará cada episodio los domingos en el horario nocturno, muy al estilo de los estrenos de 'Juego de Tronos'.

El lanzamiento de la serie será el 13 de abril, el segundo capítulo llegará el 20 del mismo mes, mientras que el tercero llegará el 27 de abril.

EL 4 de Mayo los fanáticos podrán disfrutar del cuarto episodio, mientras que el quinto y sexto episodio se podrán disfrutar el 11 y 18 de mayo respectivamente.

El final de temporada estará disponible en la plataforma de Max el 25 de mayo y se espera que sea un verdadero éxito entre la audiencia.

Hay que tener en cuenta la diferencia horaria en América Latina, así que 'The Last of Us' llegará en México a las 19: 00 horas, mientras que en Ecuador, Perú y Colombia podrán ver los estrenos a las 20 horas.

Por su parte, Venezuela, República Dominicana, Bolivia y Chile podrán ver los episodios a las 21: 00 horas, y en Argentina y Uruguay cada episodio estará al aire a las 22: 00 horas.

'The Last of Us' sigue la travesía de 'Joel' y 'Ellie', una pareja conectada a través de la dureza del mundo en el que viven, pues se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje por la América posterior a una pandemia.