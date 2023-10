Periodista le pidió disculpas al candidato Javier Milei por el incómodo momento que pasó durante un programa de televisión en vivo

El candidato presidencial argentino, Javier Milei, que se enfrentará al oficialista Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial, se salió esta semana de casillas en una entrevista en vivo cuando hablaba de su plan económico.

Por el episodio que ocurrió el jueves 26 de octubre en horas de la noche cuando se encontraba participando del programa que conduce el periodista Esteban Trebucq en el canal América 24, tildaron de “loco” al libertario en redes sociales.

Pues Milei, quien se encontraba explicando su plan económico ante una eventual victoria en el balotaje con Sergio Massa, se vio algo incómodo por el ruido de los trabajadores del lugar que no dejaban de hablar mientras respondía las preguntas del entrevistador.

El candidato intentó exagerar sus gestos y el tono de voz para que las personas hicieran silencio, pero al no lograrlo se despachó contra los implicados y pidió que cesaran los murmullos.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo.

Posteriormente continuó con su enojo y afirmó: “No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”.

Ante el suceso, Esteban Trebucq, quien entrevistó a Javier Milei, se refirió a los murmullos que el candidato dijo estar escuchando en el programa, reconoció que había ruido detrás de cámaras y ofreció disculpas.

“Es cierto, había ruido, había un murmullo por encima de la lógica televisiva digamos, o un bullicio impropio para un programa de tele. Es decir, es cierto, Milie tiene razón en el ruido porque desconcentra”, indicó el periodista en un programa de radio.

“Lo hice ayer al aire, lo digo también ahora, es una persona (Javier Milie) que además respeto muchísimo, yo no cree el ruido por supuesto, pido disculpas, sí, porque soy la cara del programa”, añadió.