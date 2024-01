Presidente de Ecuador no reconocerá el resultado de las próximas elecciones en Venezuela: "No son libres"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela, argumentando que no que no son "elecciones libres".

"No estamos de acuerdo de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no son libres", dijo el mandatario en una entrevista.

La decisión de Noboa se suma al rechazo manifestado por el Gobierno de Ecuador ante la inhabilitación política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, decretada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el pasado viernes.

"Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023", afirmó el sábado la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de X.

De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, dicha decisión va en contra del “espíritu de los acuerdos de Barbados, que tenían como objetivo facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela”.

Cabe señalar que el Tribunal Supremo venezolano ratificó en la tarde del pasado viernes la prohibición a la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición el pasado mes de octubre, de postularse a cargos de elección popular.

El fallo se dio un día después de que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen para el diálogo, asegurara que “de ninguna manera” Machado sería candidata a las presidenciales, a pesar de que su caso y el de otros políticos debía ser revisado como parte de los acuerdos de Barbados.

Machado se ha convertido en la opositora más popular y con más posibilidad de ganar en unas eventuales elecciones presidenciales pautadas para este 2024.

Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este lunes a la ratificación de las inhabilitaciones políticas contra la candidata María Corina Machado y el dirigente opositor Henrique Capriles, y aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia determinó que supuestamente ambos cometieron graves delitos contra el Estado.

Destacó que, de nueve dirigentes, siete fueron habilitados, lo que a su juicio cumple con los acuerdos firmados durante las negociaciones de Barbados.

"Aquí ningún apellido está por encima de las leyes. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo: acuerdo de Barbados y Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Sigamos adelante", aseveró.