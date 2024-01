María Corina Machado sobre pronunciamiento del Tribunal: "No pueden hacer elecciones sin mí"

No anticipará sus próximas acciones, "mucho menos al régimen", a quien advirtió: "prepárense porque esto se les va a revertir". Así lo sentenció Machado este lunes, al tiempo que apuntó: "No jueguen con la rabia de los venezolanos. No pueden hacer elecciones sin mí. Su mejor opción será negociar con nosotros. Ya muchos lo han entendido".

Tras la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la candidata opositora María Corina Machado aseguró que no puede llamarse sentencia sino "una delincuencia judicial que arrastra a todos los magistrados a una sentencia que van a recordar toda su vida".

El Máximo juzgado de Venezuela, leal al régimen de Maduro, ha ratificado la tarde del viernes la prohibición a la dirigente opositora María Corina Machado de postularse a cargos de elección popular.

El fallo se dio luego que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen para el diálogo, asegurara que “de ninguna manera” Machado sería candidata a las presidenciales, a pesar de que su caso y el de otros políticos debía ser revisado por la Sala Electoral, como parte de los acuerdos de Barbados.

Machado se ha convertido en la opositora más popular y con más posibilidad de ganar en unas eventuales elecciones presidenciales pautadas para este 2024.

Este lunes ha dicho: "Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, el 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente no se va a dejar arrebatar el triunfo del 22 de octubre. Se están equivocando una tras otra. Emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia, ni siquiera es una decisión arbitraria, se llama delincuencia judicial, es una aberración".

Además aseguró que tienen "más compromiso que la semana pasada. Le dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados, una vez más ellos incumplen y violan lo acordado, en este proceso incumplieron sus palabras, cambiaron funcionarios, nos han vandalizado nuestras sedes".

"Sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo, y esas argucias para generar miedo solo le decimos que tenemos nuestras jugadas muy bien pensadas. Les aseguro que se van a sorprender", agregó.

Tras denunciar que Nicolás Maduro violó el acuerdo. María Corina Machado resaltó que “esto entra en una nueva fase, el cambio es lo que quieren los venezolanos y así será”.