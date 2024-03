Senador Jota Pe Hernández en NTN24: Gustavo Petro podría "aprovechar la constituyente para reorganizar el Estado y establecer una dictadura"

El pasado viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Magna actual, la cual, según él, no ha podido ser aplicada en su gobierno.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, resaltó el jefe de Estado.

Tras esto, han sido decenas las voces que se han levantado tanto en apoyo como en rechazo a la propuesta del presidente colombiano.

Uno de ellos es Jota Pe Hernández, senador colombiano que ha sido férreo crítico del mandatario.

El congresista, escritor del libro 'De youtuber a senador', habló en La Tarde de NTN24 sobre la controvertida propuesta de Petro.

Según el legislador, una constituyente con el Gobierno sería como "jugar un partido en la cancha de ellos".

Asimismo, Hernández señaló que no vale la pena correr el riesgo de llevar al país a una constituyente por que Petro podría "aprovechar la constituyente para reorganizar el Estado y establecer una dictadura".